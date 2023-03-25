Başkan Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Kocaeli Çarşısı’nı Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyarette bulunmak ve açılışa katılmak için şehre gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi’ne inşa edilen Kocaeli Çarşısı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve milletvekillerinin de yer aldığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, geçici iş yerlerinde ticari faaliyetlerine başlayan esnaflarla da bir araya gelerek bol ve bereketli kazançlar diledi.

Çarşımız Hayırlı Olsun

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizde ticari hayatın canlanması ve esnaflarımızın faaliyetlerin başlaması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız, MHP ve BBP Genel Başkanlarımızla birlikte Kocaeli Valiliğimiz tarafından şehrimize kazandırılan Kocaeli Çarşısı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Geçici iş yerlerine yerleşmeye başlayan esnaflarımızla bir araya gelerek hayırlı işler dileklerimizi ilettik. Çarşımız çok kısa süre içerisinde hazırlanarak hizmete hazır hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de çarşımızda altyapı imalatı ve asfalt yolların inşasını gerçekleştirdik. 50 iş yerinden oluşan çarşımız bölgede ticaretin canlanmasına çok büyük katkı sağlayacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere şehrimizin ihya ve inşası noktasında yoğun gayret gösteren bakanlarımıza, milletvekillerimize, valilerimize, belediyelerimize, STK’larımıza ve tüm gönüllülerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kocaeli Çarşımız esnafımıza hayırlı olsun” dedi.