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Kahramanmaraş’ta minare imamın evine düştü!

Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören kontrollü yıkımı yapılan minare imamın evine düştü.

Kahramanmaraş’ta minare imamın evine düştü!

Kahramanmaraş’ta minare imamın evine düştü!

Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören kontrollü yıkımı yapılan minare imamın evine düştü.

25 Mart 2023 Cumartesi 16:23

Olay, Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan Mimar Sinan Camiinde meydana geldi. Depremden ağır hasar alan caminin kontrollü yıkımı sırasında, minare beklenen yere değil, imamın evine düştü. İmamın bütün eşyalarını topladığı odanın ise tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Depremin vurduğu 11 ilde hasar gören 1402 cami ve minareden ağır hasarlı olanlar güvenlik önlemi alınarak kontrollü şekilde yıkımı yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Dulkadiroğlu ilçesinin Mimar Sinan Camiinde ağır hasar tespit edilen camisi ve minaresi iş makinasıyla yıkıldı. Güvenlik önlemi alınarak 70 metre yüksekliğindeki minarenin, iş makinasıyla kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Ancak minare hedeflenen yere değil imam evinin üzerine düştü.

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Kahramanmaraş’ta Minare Imamın Evine Düştü!
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