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Başkan Okay, ‘Kadınlar ilham kaynağımızdır’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kamu Külliyesi’nde çalışan kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi. Külliye çalışanlarının kadınlar gününü kutlayan Başkan Okay, “Kadınlar ilham kaynağımızdır” dedi.

Başkan Okay, ‘Kadınlar ilham kaynağımızdır’

Başkan Okay, ‘Kadınlar ilham kaynağımızdır’

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kamu Külliyesi’nde çalışan kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi. Külliye çalışanlarının kadınlar gününü kutlayan Başkan Okay, “Kadınlar ilham kaynağımızdır” dedi.

09 Mart 2022 Çarşamba 17:19
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Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Ak Parti Dulkadiroğlu Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Dulkadiroğlu Belediye kadın meclis üyeleri, şehit Hakan Duygal’ın eşi Sibel Duygal, şehit Haşim Yenigül’ün eşi Leyla Yenigül ve kadın külliye çalışanlarının katıldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı Heyecan Kafe’de gerçekleştirildi.

Programda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve daha iyi bir noktaya gelmesi adına gece gündüz çalışıyoruz. Bu çalışmalarda önceliğimiz her zaman gençlerimiz ve kadınlarımız olmuştur. Kadın istihdamı, çeşitli kurs faaliyetleri ve sosyal faaliyetler bu hizmetlerin başında gelmektedir. İlçemizin gelişmesinde en önemli proje olan Kamu Külliyesi, ilçemize büyük bir değer katmaktadır. Bu büyük proje içerisinde yer alan kadınlarımız da bu projeye ayrı bir değer katmaktadır. Güler yüzleri ve şefkatli bakışlarıyla kadın çalışanlarımız külliyemize ayrı bir değer katmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımızla el ele vererek ilçemizi inşa ve ihya edeceğiz. Ayrıca, son yıllarda artan kadına yönelik şiddete de dikkat çekmek istiyorum. Bu hususta yapılan düzenlemeleri destekliyoruz. Kadına şiddet konusunun ortadan kalkması, kadınlarımızın hak ettiği değeri görebilmesi adına bizler de üzerimize düşeni yapacağız. Ben hepinize bu güzel programa katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzü en içten dileklerimle kutluyorum.”

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Başkan Okay‘Kadınlar Ilham Kaynağımızdır’
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