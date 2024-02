Başkan Okay, Tarihi Kapalı Çarşı Esnafını Ziyaret Etti

Başkan Okay, tarihi çarşının önemine değinerek, “Çarşımızın daha da hareketli olması, esnafımızın ticaretini en iyi şekilde yapması adına üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tarihi kapalı çarşı esnafıyla bir araya geldi. Esnaf ile istişarelerde bulunan Başkan Okay, kapalı çarşının önemine değindi. Çarşının bir bölümünde tadilat çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Okay, ziyareti sonrasında yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Tarihi kapalı çarşı Kahramanmaraş’ımızın aktif ticaretinin döndüğü en önemli alanlardandır. Hala tarihi önemine yakışır şekilde yoğun bir ticaret yapılmaktadır. Şehrimize gelen misafirlerin uğramadan gitmediği, turizm konusunda önemli bir noktadır. Bu önemine yakışır şekilde esnafımızla el ele vererek tarihi kapalı çarşımızı yeniden hak ettiği noktaya getireceğiz. Asrın felaketinin ardından bazı bölümlerinde hasarlar meydana geldi. Bu bölümlerin tamiri ve tadilatı içinde çalışma başlatıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla Tarihi Kapalı Çarşımız daha da güzel hale gelecek. Esnafımızla her zaman istişare halindeyiz. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte ilçemizin ve çarşımızın kalkınması için çalışmayı sürdüreceğiz.”