Kahramanmaraş Teknokent’te Ekonomi Çalıştayı Düzenlendi

Kahramanmaraş Teknokent’te düzenlenen çalıştaya KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haluk Pınar, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Açıkgöz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Özel, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Barbaros, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Öner Günçavdı, personeller ve KMTSO üyeleri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım “6 Şubat depremleri üzerinden geçen 1 yılın ardından alanında uzman kişilerin katılımıyla şehrin ekonomisini konuşacağız. ‘6 Şubat Depremleri Sonrası Kahramanmaraş Ekonomisinin Geleceği’ konulu çalıştayda Kahramanmaraş’ın sorunlarının ortak akılla çözüme kavuşması noktasındaşehrin ekonomik görünümüne aitbulgulara ve çözüm önerilerine yer verilecek. Çalıştayın bu alanda çalışma yapacak bilim insanlarına ve yerel yönetimlere rehberlik etmesini diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

Açılış konuşmalarında söz alan KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer ise “Kahramanmaraş depremleri üzerinden bir yıl geçmesinin ardından depremden en fazla zarar gören şehrin ekonomisini konuşmak için buradayız. Kahramanmaraş’ı daha yüksek teknoloji ile buluşturmak için önayak oluyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki büyük musibetlerin ardında büyük hayırlar vardır. Özellikle havacılık endüstrisinin şehrimize getirilmesi katma değeri yüksek teknolojilerin şehrimize transferi için önem arzediyor. KMTSO yaklaşık 12 bin üyesi olan büyük bir aile. Sanayicilerimiz hasarlarını gidererek Kahramanmaraş’takiyatırım ve istihdam faaliyetlerine aynı hızla devam ediyor. Bugün yapılacak ‘6 Şubat Depremleri Sonrası Kahramanmaraş Ekonomisinin Geleceği’ konulu çalıştay ile aynı zamanda deprem bölgesi için sunulan teşviklerden nasıl yararlanılabilir, ek taleplerimiz neler,sanayimizi daha ileriye götürerek nasıl katma değeri yüksek ürünler üretiriz. Bu tarz konularda da alanında uzman akademisyenlerimizle çalışmalar yürüteceğiz. Çalıştayın tüm sanayicilerimiz için verimli geçmesini dilerim.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Hayrettin Açıkgöz’ün yaptığı, panelist olarak Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, Prof. Dr. Hüseyin Özel, Prof. Dr. Funda Barbaros, Prof. Dr. İbrahim Öner Günçavdı’nın yer aldığı ‘6 Şubat Depremleri Sonrası Kahramanmaraş Ekonomisinin Geleceği’ konulu çalıştaya geçildi.

Çalıştayda Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak “Kahramanmaraş için Fırsat Farklı Bir Kentleşme Modeli” adlı sunumunu, Prof. Dr. Hüseyin Özel “Kahramanmaraş’ın Yeniden Kalkınması İçin Teknolojiye Farklı Bir Bakış Açısı” adlı sunumunu, Prof. Dr. Funda Barbaros “Kahramanmaraş’ın Sürdürülebilirlik İlkesiyle Yeniden İnşası” adlı sunumunu, Prof. Dr. İbrahim Öner Günçavdı ise “Kahramanmaraş Ekonomisinin Dünü-Bugünü-Geleceği” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Yapılan sunumların ardından alanında uzman kişilerin katılımıyla “Döngüsel Ekonomi-İstihdam-Çevre-Afet Yönetimi”, “Kentleşme-Finansman-İnsan Kaynağı”, “Kalkınma-Ağır Sanayi-Teşvikler” ve “Gelir Dağılımı-Sanayi-Turizm” başlıklarının yer aldığı 4 farklı oturum gerçekleştirildi.