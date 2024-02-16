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Sevilen ve sempatik muhtar Yeniden Refah Partisi saflarında!

Kahramanmaraş'ın en çok tanınan sempatik muhtarlarından ve Kanuni Mahallesi'nin 3 dönemdir Muhtarı olan Resul Arslanhan, Yeniden Refah Partisi (YRP) saflarına katılma kararı aldı.

Sevilen ve sempatik muhtar Yeniden Refah Partisi saflarında!

Sevilen ve sempatik muhtar Yeniden Refah Partisi saflarında!

Kahramanmaraş'ın en çok tanınan sempatik muhtarlarından ve Kanuni Mahallesi'nin 3 dönemdir Muhtarı olan Resul Arslanhan, Yeniden Refah Partisi (YRP) saflarına katılma kararı aldı.

16 Şubat 2024 Cuma 10:16

Aynı zamanda Dulkadiroğlu ilçesi Muhtarları Dernek Başkanlığını da başarılı şekilde yürütmekte olan Muhtar Arslanhan, uzun yıllardır AK Parti'nin başarısı için de sahada ter döküyordu.

Arslanhan'ın YRP saflarına katılma kararı AK Parti cephesinde üzüntüye yol açacak gibi görünüyor.

Aslen Bertiz bölgesinden olan, yöresinde de hayli sevilen ve ağırlığı olan isimler arasında yer alan Arslanhan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Hemşehrilerim;

Öncelikle Kıymetli Mahalle Sakinlerime, ilmek ilmek dokuduğum Dulkadiroğlu İlçemizin gözdesi Kanuni Mahallesine, ardından Bertiz Bölgemize, güzel ve kadim ilçemiz Dulkadiroğlu’na daha iyi ve etkin bir şekilde hizmet edebilmek için siz kıymetli vatandaşlarımızın ve dostlarımın yoğun talep ve istekleri doğrultusunda;

Gençliğimde ilk oyumu kullandığım Refah Partisinin merhum lideri Necmettin Erbakan hocamızın oğlu Sayın Fatih Erbakan'ın liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'nin daveti üzerine;

Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Meclis Üyeliği adaylığına başvuru kararı almış bulunuyorum.

Bu sebeple 17.02.2024 Cumartesi günü saat 13:00'te Beyaz Saray Düğün Salonu'nda (Doğukent yolu üzeri) Yeniden Refah Partisi'ne katılım programı düzenlenecektir. Bu önemli günüme siz değerli dostlarımı davet ediyor ve sizleri yanımda görmekten büyük bir mutluluk duyacağımı ifade etmek istiyorum.

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Sevilen Ve Sempatik Muhtar Yeniden Refah Partisi Saflarında!
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