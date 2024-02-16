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Evlilik kredisine ilk başvuru Kahramanmaraş'tan

Evlilik kredisine ilk başvuruyu Kahramanmaraş'tan Kevser Yüzbaşı ve Mustafa Kılıç yaptı. Bakan Göktaş, çifti telefonla aradı.

Evlilik kredisine ilk başvuru Kahramanmaraş'tan

Evlilik kredisine ilk başvuru Kahramanmaraş'tan

Evlilik kredisine ilk başvuruyu Kahramanmaraş'tan Kevser Yüzbaşı ve Mustafa Kılıç yaptı. Bakan Göktaş, çifti telefonla aradı.

16 Şubat 2024 Cuma 10:29

150 bin TL değerindeki faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi başvuruları dün başladı. Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran ilk çift Kahramanmaraşlı Kevser ve Mustafa çifti oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fona ilk başvuruyu yapan Mehmet Mustafa Kılıç ile nişanlısı Kevser Yüzbaşı'ya sürpriz telefonla arayarak tebrik etti.

Göktaş'ın aradığı Mehmet Mustafa Kılıç, çalışmadan dolayı Göktaş'a teşekkür etti.

NİKAH TARİHİNİ ÖNE ÇEKTİK

Evlenmek için söz konusu projeyi beklediklerini belirten Kılıç, "Aile ve Gençlik Fonu'ndan sağlanacak destek dolayısıyla evlilik tarihimizi öne çektik" dedi.

Kılıç'ın 13 Temmuz'daki düğünlerine kendisini davet etmesine üzerine Göktaş, "Bu mutlu gününüzde yanınızda olmak isterim" dedi.

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Evlilik Kredisine Ilk Başvuru Kahramanmaraştan
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