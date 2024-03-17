Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı

Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Çanakkale Deniz zaferi, tüm imkansızlıklara rağmen, yüreği imanla dolu bir ordunun ne yapabileceğinin bir ispatıdır. Bu zafer Anadolu’nun ebediyen bir Türk yurdu olarak kalacağını dünyaya haykıran bir destandır. Çanakkale Zaferi aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ilham kaynağıdır. Tüm imkansızlıklara rağmen, her türlü zorlu koşulları aşarak Çanakkale’de düşmana geçit verilmemiştir. Bu büyük zaferde binlerce vatan evladı şehit verilmiş, düşman gerisin geriye dönmüştür. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten kahraman şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum”