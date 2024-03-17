Eryılmaz, Dulkadiroğlu’nu İhya Edecek Projelerini Açıkladı

Büyük Birlik Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Bekir Eryılmaz, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Akif Gelir ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarının katılım sağladığı toplantıda projelerini açıkladı.

Eryılmaz, konuşmasında önceki dönem yerel seçimlerine değinerek, “Bugün Dulkadiroğlu’nda aday olan arkadaşlarımız var. Onlar da daha dün AK Parti’de siyaset yapıyorlardı. Oradan kopup geldiler. Onikişubat ilçesinde ikamet ediyorlar.

Biz Dulkadiroğlu’nu, burada yaşayanlar yönetsin diyoruz. Biz ilçemizin mahalle mahalle sorunlarını biliyoruz. Burada yaşayamayan buranın sorununu bilemez

Biz bu seçimi alacağız, sahada bunu görüyoruz. En iyi şekilde de hizmet sunacağız. Hemşehrilerimiz kendilerine söz verip de tutmayanları bu sefer sandığa gömmeye kararlı” dedi.

İlçenin kalkınması adına gerçekçi, uygulanabilir projelerle halkın karşısına çıktıklarını ifade eden Eryılmaz, “Biz hamaset yapmıyoruz, yapamayacağımız sözü asla vermiyoruz. Ekibimizle birlikte inşallah ilçemizi ihya edeceğiz” diye konuştu.

Eryılmaz’ın projelerinden bazıları ise şu şekilde;

İMAR PLANI

Şehrin batı kısmında imara açılacak alan kalmadı, yerleşim alanları Kılavuzlu’yu geçti.Şehir merkezinde var olan yerleşim sorunu, deprem sonrası çok ciddi bir hal almıştır. Önsen tarafı gibi yerleri imara açmaya başladılar. Bunun en önemli nedenlerinden biri de; Dulkadiroğlu ilçemizde yeterince sosyal donatılı, yeşil alanlı ve planlı bir imar çalışması yapılmamasıdır.

İki dönemdir çalışmaları devam eden ve bir türlü sonuçlandırılamayan Alıçsekisi mevkii gibi alanların imarını çok hızlı şekilde bitirip, şehrin yeni gözde merkezleri olmaya aday olacak şekilde Dereli’den Göllü’ye kadar bol sosyal donatılı ve yeşil alanlı imar çalışmasını yapacağız.

Eski imar alanlarında parsel birleştirerek maksimum 4 kat ile depremde yıkılan veya hasar gören binalar ile ilçenin kentsel dönüşümüne katkı sağlayacağız.

Bu şekilde eski olan ve depremde zarar gören binaların yerine, yerinde dönüşümle fakat daha geniş parseller oluşturarak çok daha hızlı ve modern kentsel dönüşüm de yapılmış olacak.

Deprem öncesi İlçemizin önemli yerleşim yerleri olan Doğukent, Güneşevler ve bu ikisi arasında kalan ve yıkılan site ve binalarda çok daha güzel bir bütün olarak öncelikle TOKİ marifetiyle daha düzenli, projeli, sosyal donatılı ve yeşil bir mahalle oluşturacağımızı söylemiştik. Geldiğimiz noktada bugün alınan kararla, Doğukent, Güneşevler ve külliye mevkiindeki yıkılan Güneşli Kocabaş sitelerinin bulunduğu alanların rezerv alan ilan edilerek, TOKİ marifetiyle yapılacağı açıklandı.

Bu şekilde ilçeye tersine göçü çok hızlı arttıracağız. Aksi durumda Dulkadiroğlu ilçemizden göç devam edecek. Zaten maddi olarak çok iyi durumda olmayan, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın ikamet ettiği bölge ek ödeme de yapamayacağı için diğer TOKİ konutlarından almak isteyecek. Biz buradaki yüzlerce dönüm alanı TOKİ marifetiyle yaptırmak için çalışmalar yapacağız.

Belediye olarak da ilçemiz daha hızlı yerinde dönüşüm yapmış ve daha projeli, modern ve güzel binalara kavuşmuş olacaktır. Parsel birleştirmeyi burada da yaparak mümkün olduğunca site benzeri toplu alanlar oluşturacağız.

ULAŞIM PROJESİ

İlçenin kalkınmasının ve gelişmesinin önemli etkeni ulaşımdır.

Geçtiğimiz dönem yapılan Kuzey çevre yolunun bu bölgenin kalkınmasında gösterdiği durum ortada.

Ne yazık ki Dulkadiroğlu ilçesi, burda da ikinci sınıf muamelesi görüp projesi olduğu halde bu çevreyolu ilçemiz sınırında sonlandırıldı. Güneşevler’in ilerisinden çıkacak olan bu çevre yolunun devamı bölgemizi ihya edecektir. İvedi şekilde bu yolu açtıracağız. Bu yola dik olacak şekilde, ilçe yollarını da açarak ilçenin çehresini değiştireceğiz.

Yapılacak olan Kuzey çevre yolu devamıyla imarını düşündüğümüz Dereli - Göllü arasını bir bütün olarak ele alacağız ve şehrin doğusu ile batısını hızlıca birleştireceğiz.

Bu alanların daha hızlı kalkınması için yol ve alt yapısını da yapacağız. Maalesef biraz daha gecikirse bu bölge bağ evlerinden öteye gidemeyecek hale gelecek. Herkes şu an imarsız, plansız şekilde gece kondu ve bağ evleri yapıyor. Bunun en büyük sorumlusu imar ve yol çalışmasını yapıp, bitirmeyenlerdir.

Bitmek bilmeyen ve yılan hikayesine dönen, BİZİM TABİRİMİZLE YALAN HİKAYESİNE DÖNEN Çağlayancerit ilçe yolu merkezi kısmına başlanılmış, fakat asıl istenen diğer kısımlarda bir çalışma yapılmamaktadır.

Sırf kamuoyuna bir malzeme vermek ve başlanıldı denilmek için 1. Etap deyip göstermelik, küçük çalışmalar yapıyorlar. Çağlayancerit’e kadar yolun yapılması için Karayolları nezdinde üst düzey çalışmalar yaparak çok hızlı şekilde diğer kısımlarına da başlatacağız.

Benim yıllardır hayalim olan, Ilıca sınırını Dulkadiroğlu- Çağlayancerit yoluna kavuşturarak iki bölge halkının da kalkınmasına öncülük edeceğiz.

Kırsal alanlarda yol ve üst yapı çalışmasına hız vereceğiz. Yazın toz, kışın çamura bulaşmadan herkes evine, köyüne rahatça ulaşım sağlayacaktır. “Parkesiz köy evi kalmayacak” sloganıyla çalışacağız.

Doğukent ve Uydukent arasını yeni güney çevre yoluna bölünmüş yol ile kavuşturup, ilçemizin ve şehrin en acil sorunlarından biri olan bu akstaki ulaşımı rahatlatacağız.

İlçemizin mevcut şehir içi yollarının birçoğunun durumu içler acısı. Ana arter diyeceğimiz yollar ve caddeler bile çukurdan geçilmiyorken, mahalle arası cadde ve sokaklardaki yol standartları hemşerilerimizin malumudur.

Belediyenin en asli hizmetlerinden olan bu sorunları proje adı altında konuşmamızın bile ayıp olduğunu düşünüyorum. En acil şekilde çukurlaşan bu yolların bakım ve onarımı sağlanacak.

BERTİZ BÖLGESİNE FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ

Beton Santrali, Asfalt Plenti, Parke Üretim Tesisi

İLÇE GARAJ KOMPLEKSİ

2019 seçim sürecindeki en önemli projelerimizden biri olan; İlçe merkezine, özellikle kırsal mahallelerimizden merkeze her noktadan ulaşımı kolay olan ve içerisinde en başta nakliyeciler sitesi, otopark, dernek lokalleri, toplantı salonu ve çocuk oyun alanları gibi tüm sosyal donatıları bulunan bölgenin en modern ilçe garajı yapılacaktır.

TARIMSAL KALKINMA PROJESİ

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu kırsal bölgelerimizde ürün çeşitliliğini ve devamlılığını artırmaya yönelik, zirai destekleri artırarak seracılığı teşvik edeceğiz. Son yıllarda kırsal bölgelerimizde hemşerilerimizin bireysel olarak artan seracılık faaliyetlerine belediye olarak destek vereceğiz.

SOSYAL VE GENÇLİK POLİTİKALARI

2019 Yerel seçimleri adaylık sürecimizde kullandığımız “DULKADİROĞLU İLÇESİ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK METROPOL KÖYÜ” sloganıyla ilçemizde tespit ettiğimiz ama mevcut yerel yönetimin bir türlü çözmediği eksiklikler dururken, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketiyle Kahramanmaraş’ın merkez ilçeleri Dulkadiroğlu- Onikişubat arasındaki uçurum daha da arttı.

Eğitim, sağlık, yol, ulaşım, barınma ve sosyal imkanlar bakımından ilçemizdeki bu geri kalmışlıktan en çok etkilenen çocuklarımız ve gençlerimiz için projeler geliştireceğiz.

EĞİTİM DESTEĞİ:

Eğitim çağının farklı aşamalarında olan ve gerek ekonomik nedenlerle özel ders alamayan, takviye kurslarına gidemeyen, gerekse sınavlara hazırlanma sürecinde ek ders almak isteyen öğrencilere profesyonel branş öğretmenleri ve eğitim kadroları nezaretinde müfredata uygun ek eğitimler verilecektir.

SOSYAL, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER:

İlçemizde çok az olan sportif alanların sayısını arttıracağız. Daha önce yapılan ve şu an izbe ve atıl bir mekan olarak kalan Yahya kemal Mahallesi’ndeki açık yüzme havuzunu kapalı yüzme havuzu ve spor alanı olarak daha kapsamlı şekilde tekrar projelendirip halkımıza kazandıracağız.

Mevcut durumda okuldan eve- evden okula gidip gelen çocuklarımız için okuldan arta kalan ve tatil günlerinde birlikte vakit geçirebilecekleri herhangi bir açık sosyal alanımız yok.

Birbirine yakın mahallelerimiz için belirleyeceğimiz alanlarda güvenle vakit geçirecekleri Gençlik Merkezleri, Kütüphane, Spor Kompleksi ve Sanat Eğitim Kurslarının bulunduğu kompleksler hayata geçireceğiz.

Prestij proje diyebileceğimiz projeye gelince; Yeni imara açacağımız kuzey çevre yolu ile bağlantılı; Dereli’denYedikuyulara doğru, derenin içinde çok geniş bir rekreasyon alanı oluşturup düz zeminde havuzlu, parklı, her kesime hitap edecek sosyal alan oluşturacağız.

Ayrıca bu alanı daha güzel ve düz bir yol ile birlikte Yedikuyular kayak merkezine kadar bağlayarak yaz kış kullanılabilecek, sadece ilçenin değil şehrin yeni gözde dinlenme alanı haline getireceğiz.

Rekreasyon alanı, millet bahçesi şeklinde yol ile birlikte projelendirip yapılacak. Bu alanda çocuklar ve gençlerimiz için su sporları ve oyun alanları oluşturacağız.

UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE:

Halka en yakın yerel yönetim aktörleri olarak toplumsal bir sorun olan Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığına karşı topyekûn ve istikrarlı bir mücadele vereceğiz. “Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele” için;İlgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon halinde, bütüncül planlama ve stratejilerden oluşan sosyal ve çevresel tedbirleri alacak,

Madde bağımlılığının görünür kılınmasını ve bağımlılık konusunda toplumsal farkındalık oluşturulmasına yönelik etkili, yaygın ve kesintisiz kampanyalar düzenleyecek,

Bağımlılıkları ile mücadele etme kararı almış kişi ve yakınlarına yönelik tedavi ve sağlık hizmetleri, bireysel ve grup danışma ve psikolojik rehberlik hizmetlerini sağlayacak,

Gerçekleştirilecek “hayata uyum programları” ile tedavi sürecinde olan kişilere, ilgi alanlarına uygun hobi fırsatları ve sosyal meşguliyetler sunularak, içinden geçtikleri süreci daha kolay atlatmalarına destek verilecektir.

KÖYE DÖNÜŞ TEŞVİKLERİ

İlgili Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçekleştirilecek protokoller çerçevesinde, Geriye Dönüş Projesi desteklenecektir. Proje, geri dönülen kırsal bölgelerde hayatın yeniden başlatılması ve kalıcı hale getirilmesi için gerekli alt yapı hizmetlerinin sunulmasını kapsamaktadır.

Bu amaçla;

Başta gençler olmak üzere köylerinden göç etmiş ancak tarım, hayvancılıkta üretim yapmak üzere geriye dönmek isteyen vatandaşlarımıza;

Sosyal ve rehabilitasyon içerikli projeler üretilecek,

Meslek edindirme ve istihdam projeleri geliştirilecek,

Bölgede yol, toplu taşıma, su, elektrik, konut, kanalizasyon alt yapıları tesis edilecek,

Tarımsal üretim ve verimliliğin artırılması için bölgeye uygun kaliteli tohum çeşidinin kullanılmasına yönelik yerli ve milli tohum teşviki ve desteği sağlanacak,

Yerli ve milli tohum çeşitliliğini ve kalitesini arttırmak ve yaygınlaştırmak suretiyle tarımsal üretimde verimliliğin sağlanması desteklenecektir.

Mahsul ve ürün miktarını artırmak, gıda kalitesini yükselterek sağlıklı besin ihtiyacını karşılamak üzere gerekli zirai ve mühendislik desteği verilecektir.

Hibe ve destek programlarına erişim ve takip eden süreçlerde ihtiyaç duyacakları bilgi akışı sağlanacaktır.

Kırsalda veterinerlik desteğiyle, büyük ve küçükbaş hayvanların kontrol ve muayenesi ile hastalıkların teşhis ve tedavisi sağlanacaktır.

bünyesinde kırsalda hayvancılık desteği kapsamında kaliteli ve ekonomik yem üreterek bölgede yem ve fiyat dengesi sağlayan unsur olacak bir yem fabrikası kuracağız.

KADIN POLİTİKALARI

Sosyal, kültürel ve ekonomik bir güç olan kadınlarımızın sahip olduğu potansiyeli toplumsal gelişimin itici güçlerinden birine dönüştürebilmek için kadınların şehir hayatına daha etkin şekilde katılımlarını mümkün kılacak politikalar izleyeceğiz.

Gerek aile birliğinde gerekse toplumdaki önemleri tartışılmaz olan kadınların; sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere, istihdam ve şehir imkânlarına, ekonomi ve kültürel hayata katılımları önündeki engelleri kaldırmak ve kadınların yaşadıkları şehrin koşullarından eşit şekilde yararlanmalarını sağlayacak proje ve programlar hayata geçireceğiz.

Kadınların eğitimden araştırmaya, tüm meslek ve çalışma alanlarında; sosyal alanlardan eşit şekilde yararlanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacağız.

Kadınların eğitim ve bilgiye erişimleri ile yeterliliklerini güçlendirmek için çeşitli becerileri kazanabilecekleri kurs programları gerçekleştirilecek; üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile ortak geliştirilecek programlar neticesinde kadınların istihdamı desteklenecektir.

Hobi kursları, sosyal alan, kültür ve sanat etkinlikleri, panel ve söyleşi programları, şehir içi ve dışı gezi programları gibi etkinlik gündemleri ile kadınların toplumsal ve kültürel hayata katılımlarını geliştirecek projeleri hayata geçireceğiz.

TOPLUMUN DEZAVANTAJLI GRUPLARINA DESTEK

İlçemizdeki engelliler, yaşlılar, korunmaya muhtaç gençler, kadınlar gibi toplumumuzun hassas gruplarına yönelik özel hizmet ve destekleri içeren politikalar geliştirecek, faydalanabilecekleri sosyalleşme ve rehabilite alanlarını oluşturacağız.

Korunmaya, bakıma ve ilgiye ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza gerekli yardım ve hizmetlerin sunulmasına öncülük edeceğiz.

Evde bakım hizmetlerinden, ulaşım, beslenme ve diğer sosyal dezavantajları önlemeye yönelik iletişim çalışmalarından, sosyal etkinliklere, yaşlılarımızı desteklemeye yönelik proje ve uygulamaları hayata geçireceğiz.

GÜVENLİ SOKAKLAR

Başıboş Saldırgan Sokak Köpekleri

Son yılların artan başıboş saldırgan sokak köpekleri vakalarını da çözüm üretilmesi gereken önemli bir sorun olarak görmekteyiz.

Toplumdaki artan korku ve tedirginliği gidermek, gerekli tedbirleri alarak vatandaşların güvenliğini sağlamak için başıboş saldırgan sokak köpeklerinin toplanarak barınaklara yerleştirilmesi ve rehabilitasyonlarının sağlanması için gerekli önlemler alınarak hayata geçirilecek ve ilk bir iki ay içerisinde sokakta başıboş köpek kalmayacaktır.