Fırat Görgel “Ilıca’ya Katma Değer Katacak Projelerimiz Var”

31 Mart yerel seçimlerine 2 hafta kadar süre kala Kahramanmaraş’ın termal turizmdeki merkezi olan Ilıca’da vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurittifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, projeleri arasında yer alan Ilıca Termal Hoteli ve hamam projesini vatandaşlara anlattı. Ilıca’ya yapılacak olan sağlık merkezi hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Görgel, Ilıca’nın ulaşım yollarının düzenlenmesiyle ilgili her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi. Kahramanmaraş’ın daha hızlı ayağa kalkması için siyaset ile hükümetin uyumlu bir şekilde çalışması gerektiğinin altını çizen Görgel, Kahramanmaraş’ın 30-40 yıllık ihtiyaçlarını görecek sağlık hizmetinin yapıldığını ifade etti. Bir siyasi partiye ve genel başkanına yönelik eleştirilerde bulunan Görgel, değişik türden türemiş siyasetçilere prim verilmemesi gerektiğini vurguladı. Görgel’e Ilıca ziyaretinde AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Görgel, daha sonra Ilıca’da iftar programına katıldı.

KAHRAMANMARAŞ’A 5 YILIMIZI VAKFEDECEĞİZ

Görgel, Ilıca esnafını da ziyaret ederek şöyle konuştu: “Ilıca bizler için ayrı öneme sahip bir yer. Ayrı bir kültürü olan, siyasi kültürü olan bir yer. Burası önemli siyasetçiler yetiştirmiş bir yer. Her geldiğimizde de bizleri bağrına basan bir yer. Allah hepinizden razı olsun, burada önemli dostluklarımız var. Bugüne kadar bizleri hep bağrınıza bastınız, bu nedenle ayrıyeten teşekkür ederim. İlk siyasi hayatıma başladığımda, gençlik kollarındayken Ilıca’ya gelmiştim. Daha öncesinde Ilıca’ya gelmişliğim yoktu. Sonrasında defalarca geldim. Ilıca bizi her zaman bağrına bastı. Biz de 31 Mart için bir yola çıktık. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yaptık. Daha 23 yaşımda gençlik kolları yöneticisi olarak başladığım siyasi hayatımda Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak sizlerin karşısındayım. Şehrimizi biliyoruz, ilçelerimizi biliyoruz, beldelerimizi biliyoruz, köylerimizi biliyoruz. Gerçekten şehrimizin her yeriyle alakalı güzel fikirlerimiz, projelerimiz var. Allah nasip ederse, sizlerin de desteğiyle Kahramanmaraş’a 5 yılımızı vakfedeceğiz. Ekip arkadaşlarımızla beraber, teşkilatlarımızla beraber inşallah Kahramanmaraş’ta tarih yazalım diyoruz.

SİYASETTE VEFASI OLMAYANDAN BİR ŞEY OLMAZ

Bu seçimlerin iki boyutu var, birincisi genel siyasete ilişkin bir boyut. Özellikle son 10 gündür özellikle görüyoruz, hissediyoruz. Cumhurbaşkanımıza karşı yine herkes birleşmiş durumdalar. Cumhur İttifakı’mızla beraber bu genel siyasete ilişkin oyunu bozmamız gerekiyor. Daha dün bizle beraber olduğunu söyleyenler, bugün Cumhurbaşkanımızla alakalı ağza alınmaz sözler söylemeye başladılar. Cumhurbaşkanımız ve onun yol arkadaşları atalarımızın, dedelerimizin hayallerini tek tek gerçekleştirirken bunların hepsi rahat yataklarında yatıyorlardı. Bu hayalleri gerçekleştiren Cumhurbaşkanımıza demedikleri şey kalmıyor. Bunları tarihin tozlu sayfalarına hep beraber gömeceğiz. Çünkü siyasette vefa önemli bir şeydir. Siyasette vefası olmayan adamdan hiçbir şey olmaz. Ben gerçekten bu memlekete hizmet etmek isteyen bir kardeşiniz olarak sizlerden destek bekliyorum.

DEPREMDEN SONRA EN HIZLI TOPARLANAN ŞEHİR KAHRAMANMARAŞ

Bu işin bir de yerel boyutu var. Yaşadığımız depremin ardından şehrimiz hızlıca ayağa kalkmaya çalışıyor. Gerçekten çok zarar gören şehirlere baktığımızda Kahramanmaraş en hızlı toparlanan şehir olarak dikkat çekiyor. Daha çok eksiğimiz var, inşallah bu çalışmaları hızlandıracağız. Konutlarımız yapılıyor, sağlık alanlarımızda hızlandık. Eylül’e kadar 1000 yatak teslim edilecek. İnşallah 1,5 sene içerisinde Kahramanmaraş’ın sağlık problemini 30-40 yıl ortadan kaldıracak şekilde 2 bin 606 yatağa çıkartmış olacağız. Eylül’de deprem öncesinden daha iyi koşullara ulaşmış olacağız. Okullarımızın inşaatlarına başladık, devam ediyor. Ufak ufak mahallelerimizdeki sağlık tesislerimiz devam ediyor. Ilıca’ya da yapılan ve yapılacak sağlık yatırımlarını takip ediyoruz. İnşallah oradan da sonuç almaya çalışıyoruz.

HÜKÜMET VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN UYUMLU ÇALIŞMASI GEREKİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı olursak buraya katma değer katacak projelerimiz var. Allah nasip ederse onları da beraber gerçekleştireceğiz. Yerli ve yabancı turist talebinin her geçen gün arttığı Ilıca’mızda, projeleri tamamlanmış olan hamam projemize öncelikli faaliyetlerimizin içerisine alarak başlayacağız. Ilıca Mahallemizin ulaşım yollarının düzenlenmesiyle ilgili her türlü desteği göstereceğiz. Ilıcamızı ulusal ve uluslararası turizme kazandırmak için hidroterapi, rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, sauna, hamam, buhar odası, çamur banyosu, restoran bölümleri olan Ilıca Termal Otelini kısa vadede şehrimize, sonrasında da ulusal ve uluslararası turizme kazandıracağız. Bunlar için hükümet ve büyükşehir belediyesinin uyum içerisinde çalışması gerekiyor. Çünkü bizim işlerimizin hızlı yapılması gerekiyor, biz deprem yaşamış bir şehiriz. Hükümet ve büyükşehir arasındaki uyumun yakalanması gerekiyor. Büyükşehir ve ilçe belediyesi arasındaki uyumun yakalanması gerekiyor. Tabi bizim kırdığımız, kızdırdığımız insanlarımız vardır. Onların da gönüllerini tek tek tamir edeceğiz. Bizden kaynaklı olmasa da tamir edeceğiz. Şuna söz veriyorum; 5 yılsonunda bu memleketin her insanı: ‘Biz iyi ki bu adama destek vermişiz, bu arkadaşlara destek vermişiz, iyi ki bu arkadaşların yapacaklarına güvenmişiz’ dedirteceğiz. Sizlerin yüzlerini kara çıkartmayacağız. Bizler ilimizin her tarafına kendimizi vakfedeceğiz. Şehri bizler ayağa kaldırırız.

DEĞİŞİK TÜRDEN TÜREMİŞ SİYASETÇİLERE PRİM VERMEYELİM

Değişik türden türemiş siyasetçilere prim vermeyelim. Gelip bol keseden atıp tutuyorlar. Bugüne kadar bu memlekete yaptıkları bir şey yok. Genel başkanlarının da bir faydası yok. Ne depremde burada gördük ne darbede piyasada gördük. Ne başka bir yer gördük. Kimse babasının mirasını yemesin. Biz tırnaklarımızla kazıya kazıya bu siyaseti yaptık. 17 yıldır siyasetin içerisindeyim.”

REKOR OYLARLA ADAYLARIMIZI BELEDİYE BAŞKANI YAPACAĞIZ

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ise: “31 Mart’a kadar çalışmaya devam ediyoruz. Bu bölgenin halkı siyaseti çok çok iyi bilir ve çok iyi okur. Seçimden sonra nasıl tablonun ortaya çıkacağını çok çok iyi bilirsiniz. Bu nedenle Cumhur İttifakı’mızın adaylarına destek bekliyoruz. Burada birlikte çok siyaset yaptığımız arkadaşlarımız, büyüklerimiz var. Onlarda bu noktada gayret edecekler, sizlerde gayret edeceksiniz. Fırat başkanımızı size çok anlatmayacağım, onu siz çok iyi tanıyorsunuz. Gençlik kolları başkanlığından da bilirsiniz, il başkanlığından da bilirsiniz. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Fırat Görgel’le, Onikişubat Belediye Başkan Adayımız Hanifi Toptaş’ı da rekor oyla başkan seçeceğiz” diye konuştu.