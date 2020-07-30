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Başkan Okay’dan Bayram Öncesi Esnaf Ziyareti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun mesai harcayan tarihi demirciler çarşısı esnafını ziyaret etti.

Başkan Okay’dan Bayram Öncesi Esnaf Ziyareti

Başkan Okay’dan Bayram Öncesi Esnaf Ziyareti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun mesai harcayan tarihi demirciler çarşısı esnafını ziyaret etti.

30 Temmuz 2020 Perşembe 09:49

Çarşı esnafına hayırlı iş temennisinde bulunan Başkan Okay, vatandaşlarla da sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Sarayaltı’ndan başlayarak Kapalı Çarşıya kadar esnafları tek tek gezen başkan Okay, kısa bir değerlendirme yaparak şunları söyledi : “Şehrimizin ve ilçemizin tarihi çarşılarından Demirciler Çarşısı ve Kapalı Çarşı esnafımız bayram dolayısıyla bir yoğunluk yaşıyor. Bizler de bayram öncesi esnafımızı ziyaret ederek hayırlı işler diledik. Vatandaşlarımızın da bayramını kutlayarak pandemi süreci ile ilgili tedbirlerin sıkı tutulmasını rica ettik. İnşallah bu süreci aştığımızda esnafımız daha çok kazanacak. Bu bölgeler bizim turistik alanlarımız. Şuan bayram dolayısıyla hareketli bir durumdadır. İnşallah ilerleyen süreçte turistik açıdan eski günlerine dönecek. Ben esnafımıza hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Tüm hemşerilerimin Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyorum.”

Son Güncelleme: 30.07.2020 16:37
Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay’dan Bayram Öncesi Esnaf Ziyareti
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