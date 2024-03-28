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Başkan Okay’dan Gençlere Halı Saha ve Düğün Salonu Müjdesi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni dönem de bölgesine 10 adet halı saha ve düğün salonu yapacağını duyurdu.

Başkan Okay’dan Gençlere Halı Saha ve Düğün Salonu Müjdesi

Başkan Okay’dan Gençlere Halı Saha ve Düğün Salonu Müjdesi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni dönem de bölgesine 10 adet halı saha ve düğün salonu yapacağını duyurdu.

28 Mart 2024 Perşembe 12:36

Geçtiğimiz dönem ilçesine 8 adet halı saha kazandırdığını ifade eden Başkan Okay, yeni dönemde bu çalışmaların devam edeceğini duyurdu. Farklı mahallelere 10 adet halı saha yapacağınıduyuran Başkan Okay, gençlerin spor aktivitelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.


Ayrıca bir de düğün salonu inşa edeceklerini anlatan Başkan Okay, her iki proje ile ilgili şunları ifade etti: “Geleceğimizin teminatı gençlerimize her anlamda yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz dönem gençlerimizin sportif faaliyetlerine katkı sağlama adına spor sahaları inşa etmiştik. Bu dönemde çalışmalarımız devam edecek. Özellikle gençlerimizin bizlerden halı saha talep ediyor. Bu dönem için 10 adet halı saha projesi planladık. Bu halı sahaları tamamlayarak hizmete sunacağız. Bunun dışında bir de düğün salonu projemiz mevcut. Özellikle dar gelirli çiftlerimizin ekonomik bir şekilde düğünlerini yapabilecekleri bir mekan oluşturmayı planlıyoruz. Bu yaz sonunda düğün salonumuz da hizmete girmiş olacak.”

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Başkan Okay’dan Gençlere Halı Saha Ve Düğün Salonu Müjdesi
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