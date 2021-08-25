Başkan Okay’dan Malazgirt Zaferi Mesajı

Türk toplumuna Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin yeni bir çağın kapılarını da açtığını ifade eden Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Büyük komutan Sultan Alparslan’ın komutanlığında İslam orduları haçlı ordularına karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Türkler, tarihten aldığı bilgi ve tecrübe ile Anadolu’yu; kendisine yurt yapmışlardır. Anadolu, Türk-İslam Medeniyeti’ne beşik, mazlumlara umut olmuştur. Köklü geçmişten, güçlü bir geleceğe uzanan bu kutlu zaferin yankıları günümüzde hala sürmektedir ve daha nice bin yıllarda da yankılanacaktır. Malazgirt zaferi, askeri bir başarının ötesinde, aklın, yeteneğin, imanın, sabrın, fedakarlığın ve güçlü bir iradenin eseridir. Bugün Malazgirt’te ortaya konulan tüm bu irade devletimizde ve milletimizde mevcuttur. Dün olduğu gibi bugün de mazlumlara umut, zalimlere korku olan bir imana sahibiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Malazgirt şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”