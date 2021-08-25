Kuvvet Komutanlıklarında yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Bu kararnameye göre Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki generaller yeni görev yerlerine atandı. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2. Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3. Ordu Komutanlığına atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2'nci Başkanı olarak atanırken, Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3'üncü Ordu Komutanlığına atandı.

RAFET DALKIRAN İSTİHBARAT BAŞKANI OLDU

Resmi Gazete'deki kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 26 amiralin görev yerlerinde değişikliğe gidildi.

Korgeneral Rafet Dalkıran Genelkurmay İstihparat Başkanı olarak göreve getirilirken, Hava Kuvvetlerinde toplam 30 generalin ataması yapıldı.

Atamaların; 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince yapıldığı aktarıldı.