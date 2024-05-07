Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...
Öğrenciler Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu’yu Anlatacak
Öğrenciler Tarık Buğra ve Mustafa...

Erdoğan: “Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların son dönemde belini büken ekonomik sorunların farkında olduklarını belirterek "Ekonomide hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ve programımızı uyum içinde, kararlılıkla yürütüyoruz. Bizim amacımız, geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek ya da popülizme meyletmek değil 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bundan geriye dönüş olmayacaktır" dedi.

Erdoğan: “Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır”

Erdoğan: “Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların son dönemde belini büken ekonomik sorunların farkında olduklarını belirterek "Ekonomide hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ve programımızı uyum içinde, kararlılıkla yürütüyoruz. Bizim amacımız, geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek ya da popülizme meyletmek değil 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bundan geriye dönüş olmayacaktır" dedi.

07 Mayıs 2024 Salı 17:57

31 Mart seçimlerinin kaderini belirleyen hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlar Türkiye gündeminden düşmezken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirtip çözüm için net ifadeler kullandı.

"PROGRAMIMIZI KARARLILIKLA YÜRÜTÜYORUZ"

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ve programımızı uyum içinde, kararlılıkla yürütüyoruz. Bizim amacımız, geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek ya da popülizme meyletmek değil 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bundan geriye dönüş olmayacaktır.

"ENFLASYON YAZ AYLARINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞE GEÇECEK"

Enflasyon oranlarının genel olarak öngörülerimizle uyumlu, ancak gıda ve hizmetler gibi bazı alanlarda hâlâ yüksek seyrettiğinin farkındayız. Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir.

"DAHA ÖNCE YAPTIK, İNŞALLAH YİNE BAŞARACAĞIZ"

Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık, inşallah yine başaracağız."

Anahtar Kelimeler:
Erdoğan: “Amacımız 85 Milyonun Kalıcı Refah Artışını Sağlamaktır”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meral Akşener'in ilk rakibi Kahramanmaraşlı Günay Kodaz oldu!
Meral Akşener'in ilk rakibi Kahramanmaraşlı Günay Kodaz oldu!
Fırat Görgel “İstişareye açık bir yönetim sergileyeceğiz”
Fırat Görgel “İstişareye açık bir yönetim sergileyeceğiz”
İrfan Karatutlu: “Depremden sonra, mal veya eşya kayıplarının akıbeti ne oldu?”
İrfan Karatutlu: “Depremden sonra, mal veya eşya kayıplarının akıbeti ne oldu?”
Kırmızı Alarm Veren Anadolu Basını İçin TBMM’de Önemli Adım
Kırmızı Alarm Veren Anadolu Basını İçin TBMM’de Önemli Adım
Fırat Görgel, “Dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz”
Fırat Görgel, “Dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber