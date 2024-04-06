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Meral Akşener'in ilk rakibi Kahramanmaraşlı Günay Kodaz oldu!

İYİ Parti'de seçim sonuçları tartışılmaya devam ediyor. Partinin kurucuları arasında yer alan Günay Kodaz, Meral Akşener'in istifasını istemişti, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise genel başkan adayı olduğunu duyurdu.

Meral Akşener'in ilk rakibi Kahramanmaraşlı Günay Kodaz oldu!

Meral Akşener'in ilk rakibi Kahramanmaraşlı Günay Kodaz oldu!

İYİ Parti'de seçim sonuçları tartışılmaya devam ediyor. Partinin kurucuları arasında yer alan Günay Kodaz, Meral Akşener'in istifasını istemişti, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise genel başkan adayı olduğunu duyurdu.

06 Nisan 2024 Cumartesi 17:46

Yerel seçim sonuçlarının ardından istediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'de Akşener'e yönelik istifa çağrıları gelmişti.

İstifa sesleri yükselirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olağanüstü kurultay kararı almıştı.

Başarısız sonuçlarla ilgili tartışmalar sürerken İYİ Parti'de ilk aday belli oldu. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, sosyal medyadan genel başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

Kodaz'ın açıklaması şöyle:

"İYİ Partimizin olağanüstü kurultay kararı aldığını Sn. Akşener ilan etmiştir. Yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti genel başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım."

AKŞENER İHRACINI İSTEMİŞTİ

Öte yandan Günay Kodaz geçen sene, Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, ve İsmet Koçak'la birlikte kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Akşener'in imzasıyla ihracı istenen siyasetçiler parti içindeki muhalifler ve Akşener'e muhalif isimler olarak biliniyor.

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Meral Akşenerin Ilk Rakibi Kahramanmaraşlı Günay Kodaz Oldu!
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