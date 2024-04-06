Meral Akşener'in ilk rakibi Kahramanmaraşlı Günay Kodaz oldu!

İYİ Parti'de seçim sonuçları tartışılmaya devam ediyor. Partinin kurucuları arasında yer alan Günay Kodaz, Meral Akşener'in istifasını istemişti, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise genel başkan adayı olduğunu duyurdu.