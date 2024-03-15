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Fırat Görgel “İstişareye açık bir yönetim sergileyeceğiz”

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, şehrin iş dünyasının zirvesi olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Ticaret Borsası’ ile Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret etti.

Fırat Görgel “İstişareye açık bir yönetim sergileyeceğiz”

Fırat Görgel “İstişareye açık bir yönetim sergileyeceğiz”

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, şehrin iş dünyasının zirvesi olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Ticaret Borsası’ ile Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret etti.

15 Mart 2024 Cuma 10:47

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, kentteki önde gelen sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeyi sürdürüyor. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve yönetimini ziyaret eden Görgel, ardından Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Misafirperverlikleri dolayısıyla her iki başkan ve yönetim kurullarına teşekkür eden Görgel, ziyaretlerine Muharip Gaziler Derneği, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Serhendi ve Hayrat Vakfı’nın ardından Esnaf Odaları Birliğinin sahur programıyla devam etti.

ÇOK VERİMLİ GÜZEL GÖRÜŞMELER OLDU

Yaptığı ziyaretleri değerlendiren Görgel, çok verimli ve güzel görüşmeler olduğunu ifade etti. Görgel; “Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı’mız Mustafa Buluntu’yu, değerli yönetim kurulu ve Ticaret Borsası başkanımız Mustafa Narlı ve yönetimine misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu bina depremde büyük yaraları saran, devletimizin yeniden inşa faaliyetlerini yürüttüğü, gerçekten çok iş gören bir bina oldu. O anlamda da ayrıyeten teşekkür ettik. Mustafa Narlı başkanımız Kahramanmaraş’ta değerli bir iş adamı. Onun bu süreçteki tecrübelerinden istifade ettik. Onun görüşlerine başvurduk. Başkanla ve yönetim kuruluyla projeleri konuştuk. Her zamanki gibi kendisinden çok güzel şeyler dinledik. Bu noktada güzel bir istişare görüşmesi oldu. Aynı Mustafa Buluntu Başkanımızda çok sevdiğimiz ve şehre büyük katkıları olan bir isim. Kurumuyla birlikte şehrin yapılanmasında önemli bir çalışmayı yerine getiriyorlar.Şehirdeki inşaatlar hakkında istişarelerde bulunduk. Çok verimli ve güzel bir görüşme oldu. Bizleri ağırladıkları için onlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu ise, Görgel’e ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.

FIRAT BAŞKAN’IN KAHRAMANMARAŞ’IN TOPARLANMA SÜRECİNDE BÜYÜK EMEĞİ VAR

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ise, Görgel’in Kahramanmaraş’ın yeniden toparlanması sürecinde büyük emekleri olduğunu söyledi. Görgel’in her zaman yanında olduğunu vurgulayan Narlı; “Fırat Başkanımızın ben de ayrı bir yeri var. Bu şehri tekrar ayağa kaldıracaksak elimizi taşın altına koyacağız. Fırat Başkanın İl Başkanlığı döneminde de bakanlıklarla görüşmelerde hep beraber olduğumuz için biliyorum, bütün bakanlıklarda Fırat Başkanı çok seviyorlar ve değerli görüyorlar. Hafta sonu Adıyaman, Elazığ, Malatya’yı dolaştım. Deprem bölgesi içerisinde en hızlı ayağa kalkan Kahramanmaraş. Bu demek oluyor ki birilerinin başarısı var. Kendileri çok nazik ve biraz geri duruyor ama Fırat Başkanın çok emeği var. Bakanlıklarda nasıl mücadele verdiğini iyi biliyorum. Onun için kendisine teşekkür ediyorum. Biz de her zaman kendisinin yanındayız, emrindeyiz. Kahramanmaraş’ın emrindeyiz” dedi.

KMTSO ve Ticaret Borsası ziyaretlerinin ardından Görgel, Kahramanmaraş Muharip Gaziler Derneği ve Kahramanmaraş Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nı ziyaret etti. Malik Ejder Mahallesi’nde iftar programına katılan Görgel, Abdulhamit Han Camii’nde teravih namazını kıldı. Görgel akşam programında ise Serhendi Vakfı ve Hayrat Vakfı’nı ziyaret etti. Görgel, Kahramanmaraş Esnaf Odaları Birliği yönetimi ile yaptığı sahur programının ardından günü noktaladı.

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Fırat Görgel “İstişareye Açık Bir Yönetim Sergileyeceğiz”
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