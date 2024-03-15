KSÜ’de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve eşi Dr. Selma Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karadutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve eşi Fatma Yasım, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, il protokolü üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.

14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu “Kişinin ruhen, fiziken ve sosyal anlamda bütünlüğü olarak tanımlanan sağlık, her zaman ilk sırada gelmesi gereken bir konu. Aynı zamanda tıp mesleği de toplumların üzerinde etkili bir meslek olarak yer almaktadır.

Hekim sözcüğü Arapça bir köke sahip olarak bilge kişilere verilmektedir. Tabip ise bir şeyi ayırt eden ve fark eden anlamdadır. Tabiplik fedakârlık gerektiren duygulara hitap eden bir meslek, merhametle özdeşleşen onurun, insana saygının ve dürüstlüğün içerisinde olduğu bir meslektir. Aynı zamanda bu meslek usta çırak ilişkisi ile ilerleyen bir sanattır. Bu duygularla büyük fedakârlıklar göstererek ülkemizin her yerinde gayretle hizmet eden tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise yaptığı konuşmada“Yaşamış olduğumuz pandemide ve depremlerde yüzyüze eğitimin ne kadar kıymetli olduğunu ve sağlık alt yapımızın ne kadar güçlü olması gerektiğini bir kez daha öğrendik. Depremde ayakta kalarak şehrin sağlık yükünü tek başına omuzlayan KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemize ve çalışanlarına ne kadar minnet duysak az. Bu anlamda tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Buradan belirtmek isterim ki Kahramanmaraşımızda sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor. 600 yataklı Acil Durum Hastanemizin ihalesini bitirdik. Önsen bölgesine kurulacak yeni şehir hastanemizin çalışmaları ise devam ediyor. Yüz yüze eğitimin vazgeçilmezi olan yurt sorununu aşmak için de geçtiğimiz hafta Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’ı şehrimizde ağırladık. Bakanlığımız yapılan çalışmaların hızlandırılması konusunda önemli adımlar attı. Ayrıca açılışı yapılan morfoloji binasının çevre düzenlemesine bu hafta başladık. Hemen akabinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizin de çevre düzenleme işlemlerini bitirerek öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Bu duygularla tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.” sözlerini ifade etti.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ise konuşmasına sağlık alanının her kademesinde fedakârca hizmet veren sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak başladı.

“Bugün Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin 14 Mart 1827 yılında kuruluşunun anısına, modern tıp eğitiminin başladığı gün olması ve 1919’da İstanbul’un işgaline karşı duran tıbbiyelilerindireniş sembolü olması nedeniyle de Tıp bayramı olarak kutlanıyor. Bugünün 14 Mart Tıp Bayramı olarak sadece ülkemizde kutlanıyor olması, doktor ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını kutlamak ve mesleklerine olan saygıyı anlatması açısından çok önemli buluyorum.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin ailelerine verdikleri emekler için teşekkür eden Rektör Yasım, “Bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınız üniversitemizden nitelikli hekimler olarak mezun olacaklar. Evlatlarınızın en kaliteli şekilde eğitim almaları için üniversitemizin bütün imkânlarını seferber edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz de“Bugün Tıp Fakültesine yeni başlayan 1. ve 2. sınıf öğrencilerimizin hekimlik kariyerinin ilk adımı olan beyaz önlük giyme törenini gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimiz beyaz önlüklerini giymekle tıp mesleğinin ahlaki ve etik değerlerine sahip çıkarak mesleğini her zaman daha ileri taşıma gayreti içerisinde olacaklar. Sevgili anne ve babalar çocuklarınızın bir doktor olarak yetişmesinde katkılarınız büyük. Çocuklarınızın gösterdikleri bu başarı sebebiyle sizleri tebrik ediyorum. Ayrıca şehrimizin Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör’e de gerek Diş Hekimliği ve Morfoloji Binalarının çevre düzenlemesinde gerekse Tıp Fakültemizin çevre düzenlemesinde bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ düsturuyla mesleğini icra eden bütün çalışanların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.

Tören açılışında konuşan Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı Lütfi Tiyekli ise “Ülkemiz tıp eğitimi konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden. Hiç şüphesiz bu başarı ülkemizin tüm sağlık çalışanlarına ait. Siz genç tıbbiyeliler bu başarıları her zaman bir üst seviyeye çıkarma gayreti içeresinde olacaksınız. Kahramanmaraş Tabipler Odası olarak tıp mesleğine yeni gelen siz değerli gençlerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi ister, 14 Mart Tıp Bayramınızı kutlarım.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından KSÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Orak’ın‘Afet Yönetiminde Sağlık’ başlıklı konferans sunumu gerçekleştirildi.

‘Afet Yönetiminde Genel Yaklaşım, Afet Yönetimi ve Hastanede Afet Yönetimi Nasıl Olmalı? ’ konularında bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. Yavuz Orak, ülkemizde afet tıbbında gelinen nokta, dünyada ki mevcut durum ve bu alanda yapılması gerekenler hususunda bilgilendirmelerde bulundu.

Konferansın ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Doç. Dr. Yavuz Orak’ateşekkür belgesi takdim etti.

Törende Vali Ünlüer, Milletvekili Karadutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Rektör Yasım, protokol üyeleri ve akademisyenler tarafından Tıp Fakültesine 2022-2023 ve 2023-2024 Akademik Yıllarında kayıt yaptıran öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Tören, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.