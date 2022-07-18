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Başkan Okay’dan Taziye Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, hayatını kaybeden Kahramanmaraş Eski Belediye Başkanı ve Milletvekili Ali Sezal ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı İş Adamı Mehmet Balduk ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

Başkan Okay’dan Taziye Mesajı

Başkan Okay’dan Taziye Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, hayatını kaybeden Kahramanmaraş Eski Belediye Başkanı ve Milletvekili Ali Sezal ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Eski Başkanı İş Adamı Mehmet Balduk ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:19
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Başkan Okay, Kahramanmaraş siyasetine ve ekonomisine yön veren iki kıymetli ismi kaybettiklerini dile getirerek mesajında şunları söyledi: “Bir dönem Kahramanmaraş siyasetine ve ekonomisine yön veren iki kıymetli ismi kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Şehrimizin gelişmesi, kalkınması adına çaba harcayan, bu uğurda gecesini gündüzüne katan Ali Sezal ağabeyimizi ve Mehmet Balduk’u hakka uğurladık. Her iki isim de bu şehir için çok değerli ve kıymetliydi. Merhumlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum. Şehrimizin başı sağ olsun.”

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Başkan Okay’dan Taziye Mesajı
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