Başkan Okay’dan Taziye Mesajı

Başkan Okay, Kahramanmaraş siyasetine ve ekonomisine yön veren iki kıymetli ismi kaybettiklerini dile getirerek mesajında şunları söyledi: “Bir dönem Kahramanmaraş siyasetine ve ekonomisine yön veren iki kıymetli ismi kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Şehrimizin gelişmesi, kalkınması adına çaba harcayan, bu uğurda gecesini gündüzüne katan Ali Sezal ağabeyimizi ve Mehmet Balduk’u hakka uğurladık. Her iki isim de bu şehir için çok değerli ve kıymetliydi. Merhumlara Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum. Şehrimizin başı sağ olsun.”