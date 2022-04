Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı

Turizm konusunun önemine değinen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan turizm haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Dulkadiroğlu ilçesinin turizm potansiyelinden bahseden Başkan Okay, bu potansiyeli ortaya çıkarmak için yaptıkları projeleri anlattı.

Başkan Okay, mesajını şu şekilde sürdürdü: “Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizin turizm potansiyeline dikkat çektik. Bu potansiyeli kullanma adına çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların başında tarihi konakların restore edilerek turizmin hizmetine sunulması yer almaktadır. Bu bağlamda ilk olarak dört adet konak satın alarak çalışmalara başladık. İlk konağımızı Mutfak Müzesi olarak restore edip hizmete sunduk. Yerli ve yabancı turistlerin uğramadan gitmediği Mutfak Müzesi adeta Kahramanmaraş’ın turizmdeki aynası oldu. Yine Mutfak Müzesi’nin hemen yanı başında bulunan bir konağımızı da Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi olarak restore edip hizmete sunduk. Dulkadiroğlu Konağı ve Maraş Araştırmalar konağı ile bu çalışmalarımızı sürdürdük. Bu konaklarımız, içerisinde çeşitli materyalleri sergileyerek turizme katkı sağlıyorlar.”

“DULKADİROĞLU’NUN TURİZM POTANSİYELİNİN FARKINDAYIZ”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tarihi sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla turizm potansiyelini artırdıklarını ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ Ayrıca tarihi sokakları restore ederek turizme katma değer sağlıyoruz. Şehrimizin turizm potansiyelinin farkındayız. Bunun için turizmin istifadesine sunacak projeler ortaya koyuyoruz. Bahtiyar Yokuşu Projesi bu projelerin büyük bir örneğidir. Bahtiyar Yokuşu projemizin ilk etap çalışmalarını tamamlayarak ziyarete açtık. Şuanda çok yoğun bir ilgi söz konusu. Projenin ikinci ve üçüncü etap çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu projeyle Kahramanmaraş’ımızın gezilecek ve görülecek listesini artırıyoruz. Proje kapsamında Divanlı mahallesi Bahtiyar Yokuşu’nda 17 tescilli toplamda 34 konağın restorasyon çalışması yapıldı. Kurtuluş mahallesinde 4212. sokakta çalışmalar devam ediyor. 3 tescilli 13 yapının cephe yenilemesini yapacağız. Ayrıca Kurtuluş mahallesinde Hatuniye Cami ve Mutfak Müzesi Çevresi için de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.”

“GERMENİCİA GÜN YÜZÜNE ÇIKMAYI BEKLİYOR”

Turizme büyük katkı sağlayacak bir diğer konunun da Germenicia olduğunu ifade eden Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bölgemizde 3 mahalleyi kapsayan büyük bir alanda Germenicia antik kenti taban mozaiklerinin olduğu bilinmektedir. Çeşitli çalışmalarla bu mozaiklerin bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı. Kısmen belli bir alan ziyarete açıldı. Ancak bu yeterli değil. Kahramanmaraş’ın turizm konusunda ön plana çıkması adına burada geniş kapsamlı bir çalışma yapılmalı. Bu çalışma için de şehrin tüm dinamiklerinin harekete geçmesi gerekiyor. Bu hususta en az yetkili biz olmamıza rağmen bu konuyu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Germenicia’nın turizme kazandırılması için ne gerekirse yapmaya hazırız."