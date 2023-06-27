Başkan Okumuş, ‘Bayram sofralarınız bereketli olsun’

Paylaşma ve dayanışmanın günü kurban bayramı vesilesiyle vatandaşlarla bayramlaşarak, güzel günlerde ve Halil İbrahim bereketiyle kullanmaları temennisiyle geleneksel "yer sofrası" hediyesini takdim etti.

6 Şubat tarihinde yaşanan deprem sebebiyle bir bayrama daha buruk ve hüzünlü gimenin acısını yaşamaktayız diyen Belediye Başkanı Osman Okumuş; "Bugün bayramın Arefe günü bu vesile ile Kılılı, Türkoğlu , Beyoğlu ve Şekeroba' daki konteyner kentte kalan değerli depremzedelerimizi ziyaret ettik. Hal ve hatırlarını sorduk. Bayramlarını kutladık ve belediyemizin küçük hediyelerini takdim ettik. Depremden sonraki ikinci bayram bu en önemli bayramlarımızdan, değerli depremzedelerimizi yalnız bırakmamak için ekiplerimizle birlikte her zaman ziyaretlerine geliyoruz.

Depremden sonra ihtiyaçları kısa zamanda gidermek için belediye ekiplerimiz ile beraber gece gündüz çalışıyoruz. Devletimiz burada devletimizin imkanları burada insanların birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir kurban bayramı. Bayramlaşmak için konteyner kentte buluştuk. Depremzedelerimizin sıkıntıları elbette oluyor ama önemli olan sorunları çözmek.

Biz günlük ziyaret ederek sorunların yerinde çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün itibari ile Beyoglu, Şekeroba, Kılılı ve Türkoğlu konteyner kentleri kuruldu ve depremzedelerimiz yerleşti. Bunun dışında kalan köylerimizede herkesin evinin yerine bahçelerinde konteyner var tabi burada önemli olan geçiçi barınma yerleri, kalıcı konutlar içinde Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Afad yoğun çalışmalar neticesinde mahallerimizin çoğunda inşaatlara başladı, inşallah kıştan önce yarıdan fazlası teslim edilecek ve kalıcı konutlara depremzedelerimiz yerleştiğinde inşallah bizlerde daha mutlu, memnun olacağız.

Bu vesileyle hemTürkoğlu"muzda ki depremzedelerimizin hemde 11 şehirdeki depremzedelerimizin ve bütün Türkiye'min kurban bayramı kutlu olsun dedi.