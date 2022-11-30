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Başkan Okumuş “imkan ve destek bizden, okumak sizden”

Türkoğlu Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan 2000 öğrenciye, "Türkoğlu Belediyesi Akademi Kartı" dağıtımı gerçekleştirildi.

Başkan Okumuş “imkan ve destek bizden, okumak sizden”

Başkan Okumuş “imkan ve destek bizden, okumak sizden”

Türkoğlu Belediyesi tarafından üniversite sınavına hazırlanan 2000 öğrenciye, "Türkoğlu Belediyesi Akademi Kartı" dağıtımı gerçekleştirildi.

30 Kasım 2022 Çarşamba 18:26

Kartlarını alan öğrenciler, üzerindeki şifre ile girdikleri uygulamada sanal olarak ders çalışıp soru çözebilecek.

Belediye Başkanı Osman Okumuş, Türkoğlu Anadolu Lisesi'ndeki dağıtım töreninde, ilçedeki 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin eğitimine destek olmak adına böyle bir proje hazırladıklarını söyledi.

Uygulamada sınırsız video izleme hakkı, yapay zeka rehberlik, ders anlatım föyü, canlı dersler, soru bankaları ve online eğitim imkanı olduğunu hatırlatan Okumuş, geleceğin teminatı olan gençler için her türlü desteği vermenin gayretiyle çalıştıklarını ifade etti.

Okumuş, ilçede özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler başta olmak üzere, 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan akademi kartları bugün itibariyle dağıtmaya başladıklarını ifade ederek, "Türkiye genelindeki bir uygulama olduğu için öğrencilerimiz kendi sıralamasını görebilecek. Çözmedikleri soruları özel olarak gönderecek ve tekrar dönüş yapılacak. Bizlerde belediye olarak bunun takibini yapacağız, diyerek, yılsonun da başarılı olan öğrencilerimizi isteyeni, Konya, Bursa, Çanakkale, isteyenleri ise İstanbul gezi turu ile de ödüllendireceğinin müjdesini verdi.

Konuşmanın ardından kartlar, öğrencilere ve idarecilerine teslim edildi.

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