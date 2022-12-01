Kahramanmaraş'taki taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 7 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 15 milyon 100 bin lirayla Haci Altun tarafından verildi.

Aynı mahalledeki 5 bin 938,84 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif de 13 milyon 100 bin lirayla Haci Altun tarafından sunuldu.