Başkan Okumuş, ‘Sanayisi olmayan bir millet başka milletlerle yarışamaz’

Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un başkanlığında yapılan toplantıya OSB Yönetim Kurulu üyeleri Furkan Bayazıt, Azmi Kaptanoğlu, Ergün Güler katıldı.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Başkan Osman Okumuş: “Sanayisi olmayan bir millet başka milletlerle yarışamaz inancıyla yönetim kurulu üyelerimizle ile birlikte OSB idari binamızda, Mart ayı Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Alınan kararlar ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.