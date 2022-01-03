Başkan Okumuş, “Türkoğlu’nu, harika bir ilçe haline getirdik”

Türkoğlu’nun her alanda daha ileri gitmesi için gece gündüz demeden çalışan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Aksu TV’de yayınlanan Haber Ötesi programının konuğu oldu.

Canlı yayında Murat Eğridağ’ın sorularını yanıtlayan Kahramanmaraş’ın çalışkan Belediye Başkanı Osman Okumuş, Türkoğlu’nu daha yaşanılabilir, göç veren değil göç alan bir ilçe yapmak için yaptığı ve yapacağı sosyal ve fiziki projeleri anlattı. İlçesinde yapılan bütün projelerin bizzat içerisinde olduğunu ve her projeyi yakından takip ettiğini söyleyen Okumuş, Bugüne kadar Türkoğlu’na 1400’e yakın sosyal yaşam alanları yaptıklarına dikkat çekerek, Belediye Başkanlığının yetenek işi olduğuna vurgu yaptı.

“400 DÖNÜMLÜK MİLLET BAHÇESİNİ 1,5 YILDA TAMAMLADIK”

Şekeroba Mahallesi’ne yaptıkları 400 dönümlük millet bahçesiyle ilgili konuşan Okumuş, “

Bugüne kadar 1400’e yakın sosyal yaşam alanları yaptık. Geçtiğimiz yıl Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum şehrimize gelmişti ve Belediye Başkanlarıyla olan toplantıda Millet Bahçesi yapma fikrini ona söylemiştim. Bakan Kurum bana, ‘400 dönümü sen millet bahçesi yapabilir misin, istersen biz yapalım’ dedi. Bende ‘Belediye Başkanlığında benim 4 dönemim, bana 2 milyon TL verin 400 dönümlük baş ustalık eserimi yapayım’ dedim. 1,5 yıl oldu projeyi tamamladık. Projenin Kahramanmaraş’ın yanı sıra Bölge illerine de hitap etmesiyle harika bir Millet Bahçesi oldu. İçerisinde futbol sahası, yüzme havuzu, 10 kilometre civarında yürüyüş ve bisiklet yolları, millet konakları ve kafelerin olduğu binlerce ağaçlı harika bir millet bahçesi oldu. Önümüzdeki yıllarda bu ağaçlar büyüdüğünde orası dehşet bir park haline gelcek. Türkiye’de çoğu ilçede olmayan 400 dönümlük millet bahçesi yapmayı Türkoğlu Belediyesi olarak biz başardık” diye konuştu.

TÜRKOĞLU’NA BİR SOSYAL TESİS DAHA!

Programda Türkoğlu’nun Yeşilyöre Mahallesi’ne 60 dönümlük bir sosyal tesis yapacaklarının da müjdesini veren Okumuş, “Bu 400 dönümlük millet bahçesi bitirdik hemen sonra Beyoğlu’na başladık. Yine Beyoğlu deresinde boydan boya yüz dönüm civarında bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Ayrıca 1 - 1,5 ay sonra Yeşilyöre’de 60 dönüm alana piknik mesire alanı ve spor tesisi yapılması için ihalesine çıkıyoruz. Sadece 1 yere değil ilçemizin bir çok yerinde bu tür çalışmalarımız var. Türkoğlu ilçesinde yapılan bütün projelerin bizzat içerisindeyim, ekibimiz güzel. Yaptığımız projeler sayesinde Türkoğlu ilçesi şehri aratmayan hatta artıları olan harika bir ilçe heline getirdik.” ifadelerini kullandı.