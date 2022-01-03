Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni...
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl mesajı
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl...
Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat etkinlikleri açıklandı
Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat...

Başkan Okumuş, “Türkoğlu’nu, harika bir ilçe haline getirdik”

Aksu TV’nin canlı yayın konuğu olan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Türkoğlu’nun daha yaşanılabilir bir ilçe haline gelmesi için yaptığı ve yapacağı çalışmaları anlattı. Okumuş, ‘Projelerimiz sayesinde Türkoğlu, şehri aratmayan hatta artıları olan harika bir ilçe oldu” dedi.

Başkan Okumuş, “Türkoğlu’nu, harika bir ilçe haline getirdik”

Başkan Okumuş, “Türkoğlu’nu, harika bir ilçe haline getirdik”

Aksu TV’nin canlı yayın konuğu olan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Türkoğlu’nun daha yaşanılabilir bir ilçe haline gelmesi için yaptığı ve yapacağı çalışmaları anlattı. Okumuş, ‘Projelerimiz sayesinde Türkoğlu, şehri aratmayan hatta artıları olan harika bir ilçe oldu” dedi.

03 Ocak 2022 Pazartesi 13:56
banner459

Türkoğlu’nun her alanda daha ileri gitmesi için gece gündüz demeden çalışan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Aksu TV’de yayınlanan Haber Ötesi programının konuğu oldu.

Canlı yayında Murat Eğridağ’ın sorularını yanıtlayan Kahramanmaraş’ın çalışkan Belediye Başkanı Osman Okumuş, Türkoğlu’nu daha yaşanılabilir, göç veren değil göç alan bir ilçe yapmak için yaptığı ve yapacağı sosyal ve fiziki projeleri anlattı. İlçesinde yapılan bütün projelerin bizzat içerisinde olduğunu ve her projeyi yakından takip ettiğini söyleyen Okumuş, Bugüne kadar Türkoğlu’na 1400’e yakın sosyal yaşam alanları yaptıklarına dikkat çekerek, Belediye Başkanlığının yetenek işi olduğuna vurgu yaptı.

“400 DÖNÜMLÜK MİLLET BAHÇESİNİ 1,5 YILDA TAMAMLADIK”

Şekeroba Mahallesi’ne yaptıkları 400 dönümlük millet bahçesiyle ilgili konuşan Okumuş, “

Bugüne kadar 1400’e yakın sosyal yaşam alanları yaptık. Geçtiğimiz yıl Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum şehrimize gelmişti ve Belediye Başkanlarıyla olan toplantıda Millet Bahçesi yapma fikrini ona söylemiştim. Bakan Kurum bana, ‘400 dönümü sen millet bahçesi yapabilir misin, istersen biz yapalım’ dedi. Bende ‘Belediye Başkanlığında benim 4 dönemim, bana 2 milyon TL verin 400 dönümlük baş ustalık eserimi yapayım’ dedim. 1,5 yıl oldu projeyi tamamladık. Projenin Kahramanmaraş’ın yanı sıra Bölge illerine de hitap etmesiyle harika bir Millet Bahçesi oldu. İçerisinde futbol sahası, yüzme havuzu, 10 kilometre civarında yürüyüş ve bisiklet yolları, millet konakları ve kafelerin olduğu binlerce ağaçlı harika bir millet bahçesi oldu. Önümüzdeki yıllarda bu ağaçlar büyüdüğünde orası dehşet bir park haline gelcek. Türkiye’de çoğu ilçede olmayan 400 dönümlük millet bahçesi yapmayı Türkoğlu Belediyesi olarak biz başardık” diye konuştu.

TÜRKOĞLU’NA BİR SOSYAL TESİS DAHA!

Programda Türkoğlu’nun Yeşilyöre Mahallesi’ne 60 dönümlük bir sosyal tesis yapacaklarının da müjdesini veren Okumuş, “Bu 400 dönümlük millet bahçesi bitirdik hemen sonra Beyoğlu’na başladık. Yine Beyoğlu deresinde boydan boya yüz dönüm civarında bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Ayrıca 1 - 1,5 ay sonra Yeşilyöre’de 60 dönüm alana piknik mesire alanı ve spor tesisi yapılması için ihalesine çıkıyoruz. Sadece 1 yere değil ilçemizin bir çok yerinde bu tür çalışmalarımız var. Türkoğlu ilçesinde yapılan bütün projelerin bizzat içerisindeyim, ekibimiz güzel. Yaptığımız projeler sayesinde Türkoğlu ilçesi şehri aratmayan hatta artıları olan harika bir ilçe heline getirdik.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
BAŞKAN OKUMUŞ“Türkoğlu’nuHarika Bir Ilçe Haline Getirdik”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkü ocakları eski başkanı Mesut Kaplan’ın acı günü
Ülkü ocakları eski başkanı Mesut Kaplan’ın acı günü
CHP Kahramanmaraş’ta zamları battaniyelerle protesto etti
CHP Kahramanmaraş’ta zamları battaniyelerle protesto etti
Afşin- Elbistan’da gökten siyah kar yağdı!
Afşin- Elbistan’da gökten siyah kar yağdı!
Başkan Okay, Cadde Ve Sokaklarımızı Daha Güzel Hale Getiriyoruz
Başkan Okay, Cadde Ve Sokaklarımızı Daha Güzel Hale Getiriyoruz
DSİ Kahramanmaraş’ta mühendis alacak!
DSİ Kahramanmaraş’ta mühendis alacak!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber