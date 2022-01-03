Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, 2021 ve Yeni Yıl Değerlendirmelerinde Bulundu

Mesajına, tüm insanlığa sağlıklı, bereketli ve huzurlu bir yıl dileyerek başlayan Yardımcıoğlu, adil, sürdürülebilir, eşitsizliklerin azaldığı bir düzenin hüküm sürdüğü, dünyada sıralamaya giren güçlü bir ekonomisi olan Büyük Türkiye hayali kurduklarını aktardı.

Yardımcıoğlu, “İnsanlığın yaşamakta olduğu bu küresel krizler çağında ülkemiz, milletin büyük feraseti ve dikkatiyle bu büyük dönüşümler çağında rotasını iyi çizmelidir. Ve özellikle gelecek kuşaklarımız için çok önemli sonuçlar doğuracak bir yapı içinde, yeniden bir yapılanmanın ihtiyacı içinde varlığımızı onurlu bir şekilde sürdürebilmenin yollarını aramalı ve bulmalıyız” dedi.

Yardımcıoğlu, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu: “Kendi ürettiğimiz bir takvim sonucu yeni bir yıla girdiğimizi düşünerek moral tazelemiş olabiliriz. Kâinatın bu yeni girdiğimizi düşündüğümüz yıldan hiçbir haberinin olduğunu sanmıyorum. Kâinat olağanüstü devinimi ve kendi sistematiği içinde, varlığını devam ettirmekte, güneşin etrafında dönmesine devam etmektedir ve Dünya olarak da kendi etrafımızda dönüşümüz devam etmektedir. Kâinatı ihata edecek bir şekilde baktığımızda bir saniye bile olmayan hayatlarımızı maalesef ki çok fazla önemsiyoruz. Bir toz zerresi kadar büyüklükte ancak olabilen bu dünyamızı, bu mavi gezegenimizi de nasıl daha çok mahvedebiliriz diye elimizden gelen her şeyi de yapmaya devam ettik ve sanırım edeceğiz de. Allah’ın bize bahşettiği bu gezegenin tüm kaynakları esasında bugün mevcut dünya nüfusu olan 7,5-8 milyar civarındaki insanın belki 10 katını daha barındırabilir. Çünkü Allah’ın insanlara bahşettiği nimetler sınırsız ve insanoğlu sınırlı bir varlıktır. Sınırlı bir varlık olmasına rağmen kendini sınırsız ve sonsuz zanneden de bir varlıktır aynı zamanda insan. Hepimiz için bölüşümcü, eşitlikçi, üretici sistematiği kurgulayamadığımız için ve fert fert maalesef ki sadece nefsimizi ön planda tuttuğumuz için genel anlamda kendi hayatlarımızı zora sokan bir kimlikle devam ediyoruz. İnsan olmanın onur ve gururunu esas almak, yaratılmışı yaratanı hatırlayarak sevmek hiç de zor olmasa gerek. Birbirimizi ayrıştırmak istersek o kadar çok konu başlığı bulabiliriz ki.”

“SADECE LİYAKATİN VE ADAMLIĞIN ESAS ALINDIĞI BÜYÜK TÜRKİYE…”

Yeni yıl ve yıllarda her yönüyle gelişmiş bir Türkiye beklentisi ve arzusu içinde olduklarını vurgulayan Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Faizin olmadığı, enflasyonun olmadığı, işsizliğin olmadığı, ülke parasının değersizleşmediği, insanca ve kaliteli yaşamayı nasıl başarabiliriz düşüncesinin esas alındığı, üniversitelerimizin dünya sıralamasında üst sıralarında ve fazla miktarda yer aldığı, bilimin üretildiği ve ticarileştiği, Mars’ın parsellediği ve uzay seyahatlerinin yapıldığı şu günlerde bizim de bu yarışlarda yer aldığımız, dışarıdan hiçbir gıda ürünü almadığımız, ülkemizde yaşayan insan ve hayvanları kendi sınırlarımız içinde ürettiğimiz gıdalarla beslediğimiz, bütün silahlarımızı kendimiz ürettiğimiz, sadece liyakatin ve adamlığın esas alındığı, kimsenin ötekileşmediği ve ötekileştirilmediği, yıllık dış ticaret fazlası verdiğimiz ve cari açığı olmayan, büyümenin doğrudan kalkınmaya yansıdığı bir Büyük Türkiye hayalini pratiğe döktüğümüz ve başardığımız gün ve yılları görmenin arzu, istek ve heyecanıyla ülkemin tüm insanlarına selam ve muhabbet ediyorum.”