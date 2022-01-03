Bakırcılar odası yeniden Atlı’ya emanet edildi

Kahramanmaraş Esnaf ve sanatkârlar Odalar Birliği salonundan gerçekleşen seçimde ikinci dönemde tek aday olarak girdiği listede yeniden başkan olarak seçildi.

Kahramanmaraş Esnaf ve sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Kuybu’nun başkanlık ettiği seçimde yaklaşık iki yüz üye oy kullandı.

Kahramanmaraş Bakırcılar Alüminyum Ürün İmalatçıları ve Dökümcüler Esnaf ve Sanatkârlar odası başkanı Selamet Atlı konuşmasında, 5 Ocak 2018 yılından itibaren başkanlık koltuğunda oturduğunu ve yeniden başkanlık koltuğuna layık gördüklerinden dolayı herkese teşekkür etti.

Atlı devamında, “Başkanlık görevini sevgi ve saygıyla, onurla bu günlere taşımaya, siz esnaf ve sanatkârlarımıza elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kurum ve kuruluşlarda sizleri en iyi şekilde temsil ederek anma günleri ve toplantılarda odamızı sizlere yakışır şekilde temsil ettik, bunların tamamını sizlerin bize vermiş olduğunuz güç ve desteklerinizle başardık. Birlik ve beraberliğimiz için “Sen - Ben yok, Biz varız” düsturuyla çıktığımız bu yolda dördündü yılımızı alnımızın akıyla geride bıraktık. Yeri geldi kayıplarımıza beraber üzüldük, zor günlerimizi birlikte atlattık, zorlu koşullarda kimsenin yalnız hissetmemesi için elimizden geldiğince esnafımızın yanında olduk. Zorlu pandemi koşullarında dahi gereken tedbirleri yan yana, omuz omuza birlik ve beraberliğimizi tesis etmeye çalıştık.

Bu dört yılda sadece manevi olarak değil, siz değerli ağabeylerimizin de katkıları ile maddi olarak da elimizden geleni yaptık. Yaklaşık olarak elli yıldır boş kalan arsamızı değerlendirerek odamıza ve siz değerli esnaflarımıza yakışır şekilde üç katlı 1200 metrekare bir hizmet binası inşa ettirdik. Hizmet binamızın giriş katını işyeri, orta katını mescit ve değerli esnaflarımız emeklerini sergilemek için teşhir alanı ve mesleğimizin devamı olan çıraklarımız için eğitim sınıfları, üst katını ise en güzel günlerimizde bir arada bulunacağımız toplantı salonu, başkanlık odası ve misafirhane olarak planladık.

Siz değerli esnaflarımızın el emeği göz nuru olan ürünlerini daha geniş kitlelere sergileyebileceği EXPO 2023’te bir adet işyeri kazandırdık. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati Okay’a, Onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçicek’e, Kahramanmaraş Esnaf ve sanatkârlar Odalar Birliği (KMSOB) Başkanı Ahmet Kuybu’ya teşekkür ederim.

Tüm bu çalışmalarımız esnasında bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen siz değerli esnaf ve sanatkârlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunar, hak ettiğimiz en güzel günlere birlikte ulaşmak için desteklerinizin devamını bekleriz. Bugün sizlerden alacağımız bu büyük sorumluluğun farkında olarak esnaflarımıza ve odamıza yakışır şekilde daha iyi işler, daha iyi hizmetler yaparak hak ettiğimizden en güzel yerlerde olacağız. Pandemi sürecinde sektörümüzün her mevkiinde vefat eden, yerleri asla doldurulmayacak değerli esnaf ve sanatkârlarımıza Allah’tan rahmet, sizlere sağlıklı uzun ömürler dilerim.”