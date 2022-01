Başkan Okay, Kapalı Çarşı Esnafıyla Bir Araya Geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Tarihi Kapalı Çarşı ve Belediye Çarşısı esnafını ziyaret eden Başkan Okay, “Her bulduğumuz fırsatı esnafımızla istişare ve hasbihal buluşmalarıyla değerlendiriyoruz” dedi.

Başkan Okay, ziyaretleri sonrasında yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Bir çok zorluğa rağmen esnafımız sabırla devletimizin yanında oldu. Bizler de her zaman onların yanındayız. Kapalı Çarşı esnafımızın bizlere olan muhabbeti ve sevgisi bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Onlarla hasbihal etmeyi ve vakit geçirmeyi önemsiyoruz. Özellikle pandemi sürecinde esnafımız zor günler yaşadı. Akabinde dolar artışı ve ekonomik konular da zorluklar yaşadı. Tüm bunlara rağmen esnafımız güçlü bir duruşla devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı. İnşallah onların da gayretleriyle daha iyi noktalara geleceğiz. Kapalı Çarşı bölgesiyle alakalı Dulkadiroğlu Belediyesi olarak önemli çalışmalarımız var. Bu noktada restore ettiğimiz konaklarımız turizme büyük katkı sağlıyor. Bunun dışında Bahtiyar Yokuşu projemiz gibi bu bölgede sokak iyileştirme çalışmaları yapacağız. Bu çalışmalarla birlikte Kapalı Çarşı bölgesi tam bir turizm alanına dönüşmüş olacak. Bu durumun esnafımıza büyük katkı sağlayacağını düşüyoruz.”

Kapalı Çarşı esnafı da Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a ziyareti sebebiyle teşekkür etti.