Kahramanmaraş’tan Suriye’ye 5 tır insani yardım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde Hayrat Yardım Vakfı, İshar ve Genç Ufuk Derneği el ele vererek, kentteki hayır sever vatandaşlardan 5 tır insani yardım topladı.

Yatak, battaniye, un ve gıda maddesinin yer aldığı tırlar, KAFUM’da düzenlenen etkinlikle Suriye’nin İdlib ve Azez kentlerindeki kamplarda yaşam mücadelesi veren vatandaşlara ulaştırılacak.

Yardım kampanyası hakkında bilgi veren Kahramanmaraş Bölge ve Suriye Koordinatörü Muhammed Ubeyd Köşker, “Bugün Kahramanmaraş olarak Ensar Şehri olarak Hayrat Yardım, İshar Derneği ve Genç Ufuk Derneği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizle işbirliği içerisinde 5 yardım tırı mızı 11 yıldır devam eden Suriye'deki Mazlum ve mağdur halk oradaki yetim yetim kardeşlerimiz için hazırladık, emeği geçen katkı sunan Tüm vatandaşlarımıza herkese buradan teşekkür ediyoruz. Tabii ki zor şartlar altında mevsimin de kış olması hasebiyle orada bir yaşam mücadelesi verilmekte, yaklaşık 2 milyon civarındaki insan evlerinden barklarından olarak oradaki çadır kamplarında şu soğuk kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda birtakım bazı soğuktan ölümlere şahit oluyoruz Hakikaten bu zor günde bu Mazlum kardeşlerimizin tüm kardeşlerimize buradan sesleniyoruz, şu kış mevsiminin birazcık daha oradaki Mazlumları düşünerek hareket etmelerini ve yani kalplerinin bir köşesinde mazlumları bulundurmalarını arzu ediyoruz” dedi.

İsar Derneği Başkanı Ramazan Kibar ise, “Bugün Kahramanmaraş ilinden Suriye'nin İdlib ve Azez bölgesindeki savaş mağduru, 11 yıldan beri Savaş mağdurlarının gönüllerini ısıtabilmek, onlara bir yardımda bulunabilmek amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş İsar Derneği, Hayrat İnsani Yardım Derneği ve Genç Ufuk Derneği'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu yardım tırları mızı gönderiyoruz. Bu tırlarımızda insani yardım yiyecek içecek, yatacak sünger, battaniye gibi eşyalarımı yer alıyor” ifadelerine yer verdi.