8 İlçeden 150 Öğrenci Şehir Okumaları’nda Bir Araya Geldi

Farklı ilçelerden gelen öğrenciler, panelin ardından Andırın’ın doğa harikası mekânlarını ziyaret etme fırsatı buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şiir ve edebiyatın başkentinde edebi, kültürel ve sanatsal birikimi zenginleştirmek ve gençlerin okuma alışkanlığını artırmak için düzenlenen Şehir Okumaları programı Andırın’da devam etti.

8 ilçeden 150 öğrencinin katılımıyla Mevlana İdris Millet Konağı’nda gerçekleştirilen programda öğrenciler, inceledikleri eserler doğrultusunda Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu’ya dair fikirlerini dile getirdi.

Panelin ardından öğrenciler,Andırın’ın doğa harikası mekânlarını ziyaret etme fırsatı da buldu. Şehir Okumaları programı sayesinde hem Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu’ya dair yeni bilgiler edindiğini hem de Andırın’ı ziyaret etme fırsatı bulduğunu belirten öğrenciler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise Şehir Okumaları programının ilçelerde öğrencilerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.