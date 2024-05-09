KİÜ’de “Kafkas İslam ordusu” konferansı verildi!

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ndeki konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu, Genel Sekreter Ferat Karataşlı, üniversite akademik ve idari personeli ile öğrencilerin de katıldığı konferansta konuşan Atilla Güler, Kafkas İslam Ordusu’nun kuruluşu ve Kafkasya, Azerbaycan, Karabağ ve Dağıstan’daki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

1877-78 Osmanlı Rus Savaşı, Berlin Kongresi, Birinci Dünya Savaşı, Bolşevik İhtilali gibi hadiseler hakkında bilgiler aktaran Güler, Kafkas İslam Ordusu’nun oluşturulma nedenlerini anlattı. Bölgede yaşayan halkın mezalim ve katliamlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Güler, bu gelişmeler ve Mehmed Emin Resulzade’nin talebi doğrultusunda Kafkas İslam Ordusu’nun teşekkül ettirildiğini belirtti.

Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Paşa’nın komutası altında askeri harekatlar icra eden ve Bakü’yü işgalden kurtaran Kafkas İslam Ordusu’nun tarihteki misyonunun çok önemli olduğunu işaret edenGüler, bu mücadele ile Türkiye ve Azerbaycan arasında ilelebet devam edecek bir kardeşlik hukuku tesis edildiğini vurguladı.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen konferansın ardından KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fettahlıoğlu tarafından Güler’e plaket takdiminde bulunuldu. Konferans öncesi ve sonrasında öğrenciler ve konuklarla sohbet eden Güler, gelen soruları cevaplandırarak “Kafkasya Zafer, İhanet ve Hüzün” adlı kitabını hediye etti.