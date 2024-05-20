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Uzmanlar google’ın yeni özelliği için endişeli! Son derece tehlikeli

Google, kullanıcıları potansiyel dolandırıcılığa karşı uyarmak için geliştirdiği yapay zeka işlevini kullanarak kullanıcıların konuşmalarını dinlemeyi planlıyor. Uzmanlar bu özelliğin "inanılmaz derecede tehlikeli" ve "ürkütücü" olduğunu iddia ediyor.

Uzmanlar google’ın yeni özelliği için endişeli! Son derece tehlikeli

Uzmanlar google’ın yeni özelliği için endişeli! Son derece tehlikeli

Google, kullanıcıları potansiyel dolandırıcılığa karşı uyarmak için geliştirdiği yapay zeka işlevini kullanarak kullanıcıların konuşmalarını dinlemeyi planlıyor. Uzmanlar bu özelliğin "inanılmaz derecede tehlikeli" ve "ürkütücü" olduğunu iddia ediyor.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 11:57

Google'ın kullanıcıları potansiyel dolandırıcılık konusunda uyaracak yeni özelliği endişeye neden oldu. Uygulamaya sokulması planlanan yeni özellik, telefon görüşmelerini dinlemek ve dolandırıcılık olup olmadığını anlamak için yapay zeka teknolojisini kullanıyor. Özellik bu hafta Google'ın yeni yapay zeka araçlarını duyurduğu I/O etkinliğinde tanıtıldı. Google bu işlevin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağını henüz açıklamadı.

"ENDİŞE VERİCİ"

Şirket ayrıca ne tür konuşmaların yapay zekanın dolandırıcılık algısını tetikleyeceğini belirtmedi. Ancak şirket, bu özelliğin, telefonlarda kullanılmak üzere tasarlanan yapay zekasının çok daha küçük bir versiyonu olan Gemini Nano'nun yakın zamanda piyasaya sürülmesine dayandığını söyledi.

Google, telefon görüşmelerinin tüm dinleme ve analizinin bu telefonda yapıldığını, yani özel konuşmaların sunucularına gönderilmediğini söyledi. Duyuruda, "Tüm bu koruma cihazda gerçekleşir, böylece konuşmanız size özel kalır" denildi.

Fakat güvenlik uzmanları telefon görüşmelerinin bu şekilde dinlenmesinin "inanılmaz derecede tehlikeli" ve "korkutucu" olduğuna dikkat çekti.

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