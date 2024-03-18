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Türkiye’nin ilk astronotu Kahramanmaraş'a gelecek!

Uzaydaki görevini başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Kahramanmaraş'a geliyor.

Türkiye’nin ilk astronotu Kahramanmaraş'a gelecek!

Türkiye’nin ilk astronotu Kahramanmaraş'a gelecek!

Uzaydaki görevini başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Kahramanmaraş'a geliyor.

18 Mart 2024 Pazartesi 10:00

Alper Gezer Avcı, ziyaret için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte Kahramanmaraş'a gelmeye hazırlanıyor.

Ziyaret, 21 Mart 2024 Perşembe günü gerçekleşecek ve şehirde büyük bir heyecana sebep olması bekleniyor.

Türkiye'nin göğsünü kabartan Alper Gezer Avcı, Ax-3 ekibi ile birlikte yolculuk yapan Dragon kapsülüyle uzaya adım atmıştı. Bu tarihi yolculuk, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden 18 Ocak'ta yerel saat ile 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) başarıyla gerçekleştirilmişti.

Yaklaşık 36 saat süren bu epik yolculuğun ardından Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşarak görevlerini yerine getirmişti.

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Türkiye’nin Ilk Astronotu Kahramanmaraşa Gelecek!
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