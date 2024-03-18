Kahramanmaraş’ta 10 bin kınalı keklik üretildi!

2002’de faaliyete başlayan Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezinde bu yıl kapasitenin üstünde üretim gerçekleştirildi.

Av ve yaban hayatını canlandırmak üzere kurulan tesiste kenelerle mücadelede insan sağlığına, süneyle mücadelede tarıma destek sağlanıyor.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezinde yılın başında kuluçkadan çıkan kınalı keklikler, özel koruma merkezine alındı. Yılın ilk kınalı kekliklerin yumurtadan çıkmasıyla üretilen keklikler, sürdürülebilir av ve yaban hayatının devamlılığı, kene ve süne ile mücadele için 4 ay boyunca istasyonda adaptasyonlarının sağlanmasının ardından hem kent genelinde, hem de çeşitli illerde doğaya salıncak.