Başkan İkizer: Pazarcık’ın Su ve Yol Sorununu Acilen Çözeceğiz

İlçenin acil olarak yol ve suya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Başkan İkizer, 31 Mart seçimlerinin ardından yaklaşık 40 gün boyunca ilçeyi yönettiğini ifade etti.

Pazarcık ilçesinde su ve yol sorunlarının acil çözüm gerektiren meseleler olduğunu dile getiren Başkan İkizer, özellikle su sorununun 15 gün içinde çözüleceğini açıkladı. Ayrıca, çiftçilerin ürünlerini yok pahasına satmalarını engellemek amacıyla Sarımsak tesisi kuracaklarını belirtti.

Başkan İkizer, yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Mazbatamızı aldıktan sonra hemen işe başladık. Her türlü eksikliğe rağmen bahanelere sığınmayacağız. Tüm eksikliklerimizi en kısa sürede gidermeye gayret edeceğiz. Mazbata sonrası vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık, özellikle çelenk ve çiçek konusunda. Bunun yerine üniversiteye giden öğrencilerimize destek olmak amacıyla burs şeklinde bir kampanya başlattık. Bu kampanyada 67 bin 500 lira toplandı ve başvuran 17 öğrencimize 4 biner TL destek sağladık.”

Ayrıca, İmar Müdürlüğünün projelerle dolu olduğunu belirten Başkan İkizer, “6 Şubat'ta büyük bir yara aldık. Deprem sonrasında herhangi bir yatırım yapılmadı ve belediyeyi biz devraldık. Özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızdan ve gurbetçilerimizden yardım talep ettik ve onlar gerekli desteği sağlıyorlar. Ekonomi yurt dışına bağlı. Seçimden sonra gurbetçilerimiz tatil yerlerindeki evlerini almayı düşünmekten vazgeçtiler. Pazarcık’a yatırım yapmayı planlıyorlar. Yerinde dönüşüme büyük ilgi var, İmar Müdürlüğümüz projelerle dolu.” dedi.

Sarımsak üreticilerinin yaşadığı sorunlara da değinen Başkan İkizer, “Seçim çalışması sırasında sarımsak konusunu ele almıştık. Vatandaşlar tarlada sarımsaklarını 10-15 liraya satıyorlar, ancak kışın fiyatlar 130 liraya kadar çıkıyor. Ancak, vatandaşlarımız sarımsağı saklayamıyorlar çünkü soğuk hava deposu bulunmuyor. Bu nedenle ürünlerini düşük fiyatlara satmak zorunda kalıyorlar. Biz kooperatif kurarak, bünyesinde soğuk hava deposu ve bir tesis bulunan bir yapılanmayla çiftçilerimize destek olacağız ve ürünlerini yok pahasına satmalarını engelleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

İhtiyaç sahibi belediyelere öncelik tanıyacaklarını belirten Başkan İkizer, “Ali Öztunç bey ve Mansur Yavaş’ı ziyaret ettik. Maraş ve Pazarcık’taki durumu çok iyi biliyorlar. Bize araç-gereç konusunda yardımcı olacaklarını belirttiler. Belediyeler birliği seçimi olacak. Bizim delegemiz fazla olduğu için biz kazanacağız. Partimiz burada bir komisyon kuracak ve ihtiyaç sahibi belediyelere öncelik verecek.” dedi.

Pazarcık’ın öncelikli ihtiyacının su ve yol olduğunu vurgulayan Başkan İkizer, “Deprem nedeniyle birçok bölgede su kaynakları değişti ve kayboldu. Bu nedenle su sıkıntısı çok büyük. KASKİ ile Pazarcık ishale hattını değiştiriyoruz. 15 gün sonra yeni su hattını hizmete sunacağız ve su sorununu çözeceğiz. Yollarımız çok kötü durumda, ana arterler için büyükşehir ile görüşmeler yapıyoruz. Pazarcık şehir merkezi ve Narlı’daki yollarda asfalt çalışmaları için ihaleye çıkacağız. Pazarcık’ın çevre yoluna da ihtiyacı var. Şu anki Kartalkaya Bulvarı artık trafik akışını kaldırmıyor, günlük 35-40 bin araç geçiyor. Acilen çevre yoluna ihtiyacımız var ve bunun planlamasını yapıyoruz.” şeklinde konuştu.