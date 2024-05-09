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Dulkadiroğlu’ndan 20 Orta Hasarlı Yapıya Güçlendirme Ruhsatı

Dulkadiroğlu Belediyesi, 15 Nisan’dan bu yana 20 adet orta hasarlı yapıya güçlendirme ruhsatı verildiğini duyurdu.

Dulkadiroğlu’ndan 20 Orta Hasarlı Yapıya Güçlendirme Ruhsatı

Dulkadiroğlu’ndan 20 Orta Hasarlı Yapıya Güçlendirme Ruhsatı

Dulkadiroğlu Belediyesi, 15 Nisan’dan bu yana 20 adet orta hasarlı yapıya güçlendirme ruhsatı verildiğini duyurdu.

09 Mayıs 2024 Perşembe 14:01

Konuyla ilgili bilgiler veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bu hususta oluşan mağduriyetin önüne geçme adına hızlı bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Geçtiğimiz ayın 15’inden bu yana orta hasarlı binalara güçlendirme ruhsatı verdiklerinin altını çizen Başkan Akpınar, şunları ifade etti: “Asrın felaketinin yaralarını birlikte saracağımızı söylemiştik. Bu noktada mağduriyet yaşayan orta hasarlı yapılar ile ilgili de göreve gelir gelmez bir çalışma başlattık. Bu çalışma neticesinde yaklaşık 20 adet orta hasarlı yapıya güçlendirme ruhsatı verdik. Bu hususta İmar Müdürlüğümüzün çalışmaları devam edecek.”

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Dulkadiroğlu’ndan 20 Orta Hasarlı Yapıya Güçlendirme Ruhsatı
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