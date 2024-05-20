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Kahramanmaraş’ta 2024 yılı sulama sezonu başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yürütülen sulama projeleri kapsamında Kahramanmaraş'ta 2024 yılı sulama sezonu başladı.

Kahramanmaraş’ta 2024 yılı sulama sezonu başladı

Kahramanmaraş’ta 2024 yılı sulama sezonu başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yürütülen sulama projeleri kapsamında Kahramanmaraş'ta 2024 yılı sulama sezonu başladı.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 12:06

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama tesislerinin önemine vurgu yaparak, suyun tarım ve sanayideki etkilerini ve önemini belirtti.

Kahramanmaraş, Türkoğlu Sağlık Ovası, Narlı Ovası, Göksun Ovası ve Elbistan Ovalarında sulama sezonunun açılmasıyla bölge çiftçileri suya kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

DSİ Genel Müdürü Balta, sulama tesislerindeki deprem hasarlarının rehabilitasyon çalışmalarının tamamlandığını ve bölge çiftçilerine suyun ulaştırıldığını belirtti.

DSİ’nin Kahramanmaraş'a kazandırdığı sulama tesisleriyle 431 bin 640 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan Balta, bölge çiftçilerine yılda 3 milyar 237 milyon TL ek gelir sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

DSİ olarak sulama projelerindeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve sulanamayan tarım arazisi bırakmayacaklarını belirten Balta, çiftçilere bol ve bereketli bir sulama sezonu dilediğini vurguladı.

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