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Kahramanmaraş’ta 12’si silahlı 90 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta son bir haftada 90 aranan kişi yakalandı, 12 silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta 12’si silahlı 90 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta 12’si silahlı 90 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta son bir haftada 90 aranan kişi yakalandı, 12 silah ele geçirildi.

03 Ocak 2022 Pazartesi 16:20
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şüphelilere yönelik son bir hafta içerisinde birçok adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.M.K. (24) ve 16 Yıl 8 Ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Y’nin de (36) aralarında bulunduğu 48 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hakkında yakalama kararı bulunan 42 kişinin ise, işlemleri için Adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Ayrıca polis ekipleri, mahalle bazlı uygulamalar, trafik denetimleri ve umuma açık yer denetimlerinde şahısların üzerinde ve araçlarında 12 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatan ekipler, silahlara el koydu.

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Kahramanmaraş’ta 12’si Silahlı 90 Kişi Yakalandı
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