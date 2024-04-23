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Başkan Selim Cüce, Dinçer ve Köse’yi Ziyaret Etti

Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi ve Hascevher Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Hüseyin Dinçer ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hasan Köse'yi ziyaret etti.

Başkan Selim Cüce, Dinçer ve Köse’yi Ziyaret Etti

Başkan Selim Cüce, Dinçer ve Köse’yi Ziyaret Etti

Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi ve Hascevher Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Hüseyin Dinçer ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hasan Köse'yi ziyaret etti.

23 Nisan 2024 Salı 09:48

Başkan Cüce'nin Kahramanmaraş'taki ziyareti, Göksun İlçesi'nin ekonomik potansiyelini artırmak ve istihdamı desteklemek amacıyla yapılan bir dizi temas ve ziyaretlerin bir parçasıydı. HASCEVHER İdari binasında gerçekleşen ziyarette, Cüce, Dinçer ve Hasan Köse, kent ekonomisinin mevcut durumu ve Göksun'a yapılacak yatırımlar konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Başkan Selim Cüce, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Hascevher Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Hüseyin Dinçer ile bir araya gelerek Göksun İlçesi'nin istihdamını artırmak için atılacak adımları ve gerçekleştirilecek projeleri ele aldı. İstişare ve değerlendirmelerde bulunarak fikir alışverişinde bulundular.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Hüseyin Dinçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Göksun'un gelişmesi ve kalkınması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.

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Başkan Selim CüceDinçer Ve Köse’yi Ziyaret Etti
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