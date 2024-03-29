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Bekir Eryılmaz’a destek için BBP’ye geçtiler!

Yerel seçimlere iki gün kala Yeniden Refah Partisi önceki dönem yöneticileri Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Bekir Eryılmaz’a destek için Büyük Birlik Partisine geçtiler.

Bekir Eryılmaz’a destek için BBP’ye geçtiler!

Bekir Eryılmaz’a destek için BBP’ye geçtiler!

Yerel seçimlere iki gün kala Yeniden Refah Partisi önceki dönem yöneticileri Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Bekir Eryılmaz’a destek için Büyük Birlik Partisine geçtiler.

29 Mart 2024 Cuma 17:25

BBP Dulkadiroğlu Seçim Koordinasyon Merkezine gelerek Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Bekir Eryılmaz’a destek için gelen Yeniden Refah Partisi önceki dönem İl Başkan Yardımcıları CumaAkçelik, Halil Koca,Hasan Ceren, İl Yönetim Kurulu eski Üyesi Ramazan Alkaya, Dulkadiroğlu ilçe eski başkanı Mahmut Dertli,Dulkadiroğlu İlçe eski Başkanvekili Emre Tabak, Onikişubat ilçe eski başkanıRamazan Türkmen, ilçe başkan yardımcısı BedirhanAtlı,İlçe eski Teşkilat Başkanı Rafettin Sarıgül ve Gençlik Kolları İl eski BaşkanıArif Karasu; “Yerel seçimlerde bir beka sorunu olmaması hasebiyle sadece Dulkadiroğlu özelinde parti durumundan bağımsız bir suretle BBP Adayı Sayın Bekir Eryılmaz’a destek vereceğiz” dediler.

Yeniden Refah Partisi önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Cuma Akçelik, yaptığı konuşmasında; “Malûmunuzdur ahlâk ve maneviyat, günümüzde bazı kurum ve kuruluşlartarafından adeta vitrin olarak kullanılıp istismar edilmektedir. Bizler de birkötülüğü görüyorsanız, elinizle, mümkün değilse dilinizle; eğer onundaşartları müsait değilse imanın en zayıf düzeyi olan kalbinizle buğuz edindiyen Peygamber s.a.v.in ümmetiyiz. Ve bu bağlamda halkımız tarafındanfarklı görünüp iç tezahürü farklı olarak işleyen Yeniden Refah Partisihakkında bir takım görüş beyanlarımız olacaktır.

Kendilerinin partitüzüğünde ilk maddesi olan önce ahlak ve maneviyat ilkesi sadece birlaftan ibarettir. Bu sadece Kahramanmaraş teşkilatıyla müsemma olmayıp,neredeyse 81 il teşkilatlarında bu durumu açık bir suretle görmekteyiz. Yaklaşık 20 yıldır iktidar olan mevcut hükümetten tepki oyuvesilesiyle bir karşılığı olan Yeniden Refah partisinin Millî Görüş fikriyatıyla isminden başka hiçbir alakası yoktur.

Bizler önceki dönem parti yöneticileriolarak birçok emek verdiğimiz yeniden Refah partisinde bu bahsettiğimizdurumları bizzat müşahede etme imkanı bulduk ve şuan daKahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı olan MuhammedAydoğar’ınİl Başkanı seçimlerine bile girmeden il başkanı olarak atanmasıbardağı taşıran son damla olmasıyla tüm il başkan yardımcıları, 8milletvekili adayının 6’sı, gençlik kolları başkanı, merkez ilçe başkanları,Göksun ilçe başkanlığı, mahalle başkanları ve teşkilatları toplu bir şekildeistifa ederek tepkimizi ortaya koymuştuk.

Bizler samimi davamücahidi olmaya çalışan topluluk olarak yanıltıcı bir parti olan YenidenRefah Partisinin halkımız tarafından düşünülen:bunlar namazlı Niyazli, Allah yolunda cihad eden, Milli Görüşçü, tabiri caizse 90’lı yıllarda var olanRefah partisinin isim benzerliği olması sebebiyle o zamanki Parti kuruluşusanılmaktadır.Halkımızı yağmurdan kaçarken doluya tutulmamaya, AK Partidenkaçarken ondan farkı olmayan yeniden Refaha yönelmek yerine ceketimi koysam kazanırım olarak bakılan Kahramanmaraş’ımızın yerel seçimlerde bir beka sorunu olmaması hasebiyle sadece Dulkadiroğlu özelinde parti durumundan bağımsız bir suretle BBP Adayı Sayın Bekir Eryılmaz başkanımızı desteklemek suretiyle tüm Dulkadiroğlu halkına tepkisini ortaya koymaya davet ediyoruz” dedi.

Eryılmaz da kendisine destek vermek üzere gelen Yeniden Refah Partililere teşekkür ederek; “Bugün burada olmanızdan onur duydum. Desteğiniz çok kıymetli. İnşallah Dulkaidroğlu2nu hep birlikte yöneteceğiz.

Dulkadiroğlu halkı kararını vermiştir, en güvenilir kadrolar Büyük Birlik Partisi’ndedir. Bugün katılımınız bize güç verdi. Sağ olun var olun. Dulkadiroğlu’nda değişimi hep birlikte başaracağız” dedi.

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Bekir Eryılmaz’a Destek Için BBP’ye Geçtiler!
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