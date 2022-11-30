Binevler’de Cadde Yenileme Projesi’nde Sona Gelindi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ın en işlek arterlerinden Alparslan Türkeş Bulvarı, Başkonuş Caddesi, Bediüzzaman Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Barbaros Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Hanefi Mahçiçek Bulvarı, Şehit Polis Ali Mülazımoğlu Caddesi ve Gazi Osman Paşa Bulvarı’nı kapsayan Binevler Caddesi Yenileme Projesi’nde alt ve üstyapı çalışmalarını hızla sürdürüyor. KASKİ ekipleri, içmesuyu ve kanalizasyon hatlarını baştan sona yenilerken, bölgeye yeni yağmursuyu hattı kazandırıldı. Çalışmalarla Binevler bölgesinin toplamda 27 kilometrelik altyapı hattı yenilendi. Bölgede süren menfez çalışmalarının da tamamlanmasıyla altyapı yenileme uygulamaları nihayetlendirilecek.

Binevler’in Standardı Artacak

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler de üstyapı imalatlarını sürdürüyor. Bölgede 80 bin metrekare yürüyüş yolu, 4 kilometrelik kauçuk zemin yürüyüş yolu, 4 kilometrelik bisiklet yolu, aydınlatma ve ahşap çit imalatları, orta refüj ve kavşak düzenleme çalışmaları ile bitkilendirme ve peyzaj uygulamaları devam ediyor. Yaklaşık 100 Milyon TL’lik yatırımla yenilenen alt ve üstyapısıyla birlikte Binevler bölgesinin standardı ve katma değeri üst seviyeye çıkarılacak.

Bölge Sağlam Altyapıya Kavuşuyor

Bölgede devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yaklaşık 10 caddeyi kapsayan bir projeyi başlattık. Bu caddelerimizin ve bölgedeki mahallelerimizin altyapılarını yeniledik. Bölgeye yeni yağmursuyu hattı kazandırdık. Bölgede uzun yıllar altyapıda bir sorun yaşanmaması için bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Gerek KASKİ gerekse Fen İşleri ekiplerimiz çalışmalarını hızla sürdürüyor. Altyapıda son çalışmalar yapılırken üst yapıda da ekiplerimiz sona geldi” diye konuştu.

Çalışmalar Tamamlanıyor

Başkan Güngör, açıklamalarının devamında, “Üstyapı ile ilgili bölgedeki hemşehrilerimizden talepler alıyorduk. Bu talepler çerçevesinde projemizi hazırladık. Hem bölgedeki iş yerlerine hem de güzergâhı kullanan hemşehrilerimize uzun yıllar hizmet edecek bir çalışma oldu. Bisiklet ve yürüyüş yolu, yaya yolu, şehir mobilyaları ve aydınlatmalarıyla bölge önemli bir katma değer kazanacak. Bu süreçte, çalışmalar boyunca bizlere destek olan bölgedeki esnafımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Kısa süre içerisinde yenilenen yüzüyle caddelerimizi hemşehrilerimizin kullanımına sunmuş olacağız” ifadelerini kaydetti.