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‘Biz birlikte güçlüyüz’ bahar şenliği ileri bir tarihe ertelendi!

Kahramanmaraş’ın sevilen hayırsever iş insanı Adem Mağralı tarafından bugün düzenlenecek olan “Biz Birlikte Güçlüyüz” Bahar Şenliği hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

‘Biz birlikte güçlüyüz’ bahar şenliği ileri bir tarihe ertelendi!

‘Biz birlikte güçlüyüz’ bahar şenliği ileri bir tarihe ertelendi!

Kahramanmaraş’ın sevilen hayırsever iş insanı Adem Mağralı tarafından bugün düzenlenecek olan “Biz Birlikte Güçlüyüz” Bahar Şenliği hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

15 Mayıs 2022 Pazar 13:20
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İş İnsanı Adem Mağralı’nın organizesinde bugün Kahramanmaraş’ta “Biz Birlikte Güçlüyüz” sloganı ile Bahar Şenliği düzenlenmesi planlanmıştı.

Şenlikte yerel sanatçılar peşpeşe konser verip çeşitlik etkinlikler ve süprizler hazırlanmıştı.

Ancak kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan etkinliğin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adem Mağralı; “

Bugün saat 16:00'da gerçekleştireceğimiz "Biz Birlikte Güçlüyüz Bahar Şenliği" sizlerle beraber olmayı çok istememe rağmen hava durumu muhalefeti dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Yeni tarihle ilgili ilaveten duyuru yapılacaktır.” Dedi.

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‘Biz Birlikte Güçlüyüz’ Bahar şenliği Ileri Bir Tarihe Ertelendi!
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