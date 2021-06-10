Büyükşehir İK yönetiminde Türkiye’ye öncü oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları yönetiminde yerel yönetimlere öncü oluyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve birçok belediyenin katılımıyla gerçekleştirilen Yerel Yönetim Reformu (LAR III) zirvesinde ilk kez tanıtılan program personel performansı değerlendirme noktasında önemli yeteneklere sahip. Türkiye’de bir örneği bulunmayan yeni yazılım sayesinde, kamusal hizmetlerin kalitesi önemli ölçüde artacak. Çevrimiçi gerçekleştirilen “Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımı Toplantısı” adlı oturumda görücüye çıkan yazılım, katılımcı belediyelerden tam not aldı. Tüm yazılım süreçleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yeni program, Personel Bilgi Sistemi, Performans Yönetim Sistemi, Eğitim Yönetimi Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Doküman Yönetim Sistemi ile yerel yönetimde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Hizmet Kalitesini Artıracak

Yakın zamanda uygulamaya geçmesi planlanan programla birlikte belediye personelinin yetkinlik ve performanslarının önemli ölçüde artması hedefleniyor. Verimlilik artışının sürekliliği açısından yapılacak gözlemlerde hizmet kalitesini artıran personele kurum tarafından motivasyon avantajları sağlanacak. Türkiye’de her yerel yönetimin kullanabileceği şekilde uyarlanabilen program, çağdaş insan kaynakları yaklaşımları kriterleriyle eğitimden, deneyime kadar pek çok noktada performans değerlendirebiliyor. Kısa, orta ve uzun vadede önemli ölçüde verimlilik artışı sağlayacağı düşünülen süreç sayesinde vatandaşların aldığı hizmet kalitesi de bağıl olarak artış gösterecek.

Yeni Sisteme Büyük İlgi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’nin de sunum gerçekleştirdiği çevrimiçi toplantıda yeni sistem büyük bir ilgiyle karşılandı. Katılımcı belediyeler tarafından da kullanılmak istenen programa talep yoğun. Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise; Kahramanmaraş’ın pilot bölge olarak yeni sistemi kullanmaya başlayacağı, ardından talep gelen belediyelere de yeni sistemin uygulanabilmesi için destek olunacağı bildirildi.