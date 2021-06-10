banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Karamanlı Mahallesi’nde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor​
Karamanlı Mahallesi’nde İçme Suyu Çalışmaları...
Prof. Yücer’le Yaşlıların Sosyal ve Manevi Bakımı
Prof. Yücer’le Yaşlıların Sosyal ve...
Ekinözü Kesim Tesisi Yükseliyor
Ekinözü Kesim Tesisi Yükseliyor
Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’ etkinlikleri gerçekleştirildi
Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’...
Kahramanmaraş’ta 3 ilçede 50 kilometrelik yol yenilendi
Kahramanmaraş’ta 3 ilçede 50 kilometrelik...

Büyükşehir İK yönetiminde Türkiye’ye öncü oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi (İK-YBS) yazılımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının eş yararlanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel Yönetim Reformu (LAR III) çevrimiçi toplantısında tanıtıldı. Programın devreye alınmasıyla beraber kamusal hizmetlerde performans değerlendirmeleri dönemi başlayacak.

Büyükşehir İK yönetiminde Türkiye’ye öncü oldu

Büyükşehir İK yönetiminde Türkiye’ye öncü oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi (İK-YBS) yazılımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının eş yararlanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel Yönetim Reformu (LAR III) çevrimiçi toplantısında tanıtıldı. Programın devreye alınmasıyla beraber kamusal hizmetlerde performans değerlendirmeleri dönemi başlayacak.

10 Haziran 2021 Perşembe 14:26
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları yönetiminde yerel yönetimlere öncü oluyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve birçok belediyenin katılımıyla gerçekleştirilen Yerel Yönetim Reformu (LAR III) zirvesinde ilk kez tanıtılan program personel performansı değerlendirme noktasında önemli yeteneklere sahip. Türkiye’de bir örneği bulunmayan yeni yazılım sayesinde, kamusal hizmetlerin kalitesi önemli ölçüde artacak. Çevrimiçi gerçekleştirilen “Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımı Toplantısı” adlı oturumda görücüye çıkan yazılım, katılımcı belediyelerden tam not aldı. Tüm yazılım süreçleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yeni program, Personel Bilgi Sistemi, Performans Yönetim Sistemi, Eğitim Yönetimi Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Doküman Yönetim Sistemi ile yerel yönetimde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Hizmet Kalitesini Artıracak

Yakın zamanda uygulamaya geçmesi planlanan programla birlikte belediye personelinin yetkinlik ve performanslarının önemli ölçüde artması hedefleniyor. Verimlilik artışının sürekliliği açısından yapılacak gözlemlerde hizmet kalitesini artıran personele kurum tarafından motivasyon avantajları sağlanacak. Türkiye’de her yerel yönetimin kullanabileceği şekilde uyarlanabilen program, çağdaş insan kaynakları yaklaşımları kriterleriyle eğitimden, deneyime kadar pek çok noktada performans değerlendirebiliyor. Kısa, orta ve uzun vadede önemli ölçüde verimlilik artışı sağlayacağı düşünülen süreç sayesinde vatandaşların aldığı hizmet kalitesi de bağıl olarak artış gösterecek.

Yeni Sisteme Büyük İlgi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’nin de sunum gerçekleştirdiği çevrimiçi toplantıda yeni sistem büyük bir ilgiyle karşılandı. Katılımcı belediyeler tarafından da kullanılmak istenen programa talep yoğun. Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise; Kahramanmaraş’ın pilot bölge olarak yeni sistemi kullanmaya başlayacağı, ardından talep gelen belediyelere de yeni sistemin uygulanabilmesi için destek olunacağı bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta 2 jeotermal sahaya arama ruhsatı verilecek
Kahramanmaraş’ta 2 jeotermal sahaya arama ruhsatı verilecek
Kahramanmaraşlı asker Kuzey Iraktaki operasyonda yaralandı
Kahramanmaraşlı asker Kuzey Iraktaki operasyonda yaralandı
Elbistan’da elektrik kesintisi
Elbistan’da elektrik kesintisi
Kahramanmaraş için sarı kodlu yağış uyarısı
Kahramanmaraş için sarı kodlu yağış uyarısı
Karamanlı Mahallesi’nde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor​
Karamanlı Mahallesi’nde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor​

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber