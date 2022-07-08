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Büyükşehir Otobüsleri Bayramda Ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerin ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini duyurdu.

Büyükşehir Otobüsleri Bayramda Ücretsiz

Büyükşehir Otobüsleri Bayramda Ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerin ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini duyurdu.

08 Temmuz 2022 Cuma 12:03
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla anlamlı bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Alınan karar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek. 9 Temmuz Cumartesi günü saat 00.00’da başlayacak uygulama 12 Temmuz 23.59’a kadar devam edecek. Büyükşehir Belediyesi’nden karara ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içi toplu taşıma araçları, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti verecektir” ifadelerine yer verildi.

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Büyükşehir Otobüsleri Bayramda Ücretsiz
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