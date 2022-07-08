Şehit Uzman Çavuş Kahramanmaraş'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla dün Kahramanmaraş'a getirilen şehit Yıldırım'ın naaşı, helallik alınmak üzere kırsal Taşoluk Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Baba Mikdat ile anne Güllü Yıldırım ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Şehit Yıldırım'ın naaşı, helallik alınmasının ardından Taşoluk Mahalle Meydanı'na getirilerek katafalka konuldu.

Şehidin aynı zamanda meslektaşı olan kardeşi Mahmut Yıldırım da üniformasıyla törene katıldı.

Cenaze törenine, şehit Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Nuri Serkant Kara, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Mikdat, şehidin kardeşi ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehit Yıldırım'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.