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Büyükşehir Pazarcık’ın En İşlek Arterlerini Baştan Sona Yeniledi
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Büyükşehir Pazarcık’ın En İşlek Arterlerini Baştan Sona Yeniledi

Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık’ın en işlek arterlerinden Atatürk Caddesi ve 10. Cadde’yi 2 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yeniledi. Alt ve üstyapısıyla birlikte çehresi değiştirilen arterler, Pazarcık’ın katma değerini artırdı.

Büyükşehir Pazarcık’ın En İşlek Arterlerini Baştan Sona Yeniledi

Büyükşehir Pazarcık’ın En İşlek Arterlerini Baştan Sona Yeniledi

Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık’ın en işlek arterlerinden Atatürk Caddesi ve 10. Cadde’yi 2 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yeniledi. Alt ve üstyapısıyla birlikte çehresi değiştirilen arterler, Pazarcık’ın katma değerini artırdı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 17:13

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yerleşim yerlerinin ulaşım standardını artırmak için yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Pazarcık ilçe merkezinin en işlek arterlerinden Atatürk Caddesi ve 10. Cadde’de gerçekleştirdiği sıcak asfalt uygulamalarını tamamladı. Trafik ve yaya sirkülasyonunun fazla olduğu ve ticaret merkezlerinin yoğun olarak konumlandığı caddeler, 2 Milyon TL’lik yatırımla baştan sona yenilendi. Bölgede trafik işaretçileri ve yol çizgi uygulamalarının da tamamlanmasıyla trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Alt ve üstyapısıyla birlikte çehresi değiştirilen arterler, Pazarcık’ın katma değerini artırdı.

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Büyükşehir Pazarcık’ın En İşlek Arterlerini Baştan Sona Yeniledi
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