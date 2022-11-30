KSÜ, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliğine Üye Oldu

Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliğinin (TÜRKÜNİB) 6. Genel Kurulu, Birliğin dönem başkanlığını yürüten Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ev sahipliğinde 23 Kasım 2022 tarihinde Türk Dünyası Manevi Başkenti Türkistan'da gerçekleştirildi.

30. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan genel kurulda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ni Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan temsil etti.

22-24 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenen genel kurula üye ve gözlemci ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Macaristan'dan 49 üniversitenin Üniversite Rektörleri, Rektör Yardımcıları, üst düzey yetkilileri ve temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin 30. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop online olarak katıldı. TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın toplantıya mesajı da TDT Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman tarafından aktarıldı.

Genel Kurulda dönem başkanı olan Ahmet Yesevi Üniversitesinin yapmış olduğu faaliyetler ve KSÜ ile birlikte adaylığa başvuran üniversitelerin üyeliğe kabulü görüşüldü ve toplantıda KSÜ üyeliğe kabul edildi.

Toplantıda ayrıca TÜRKÜNİB’in yeni üyesi olan KSÜ ile Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasında öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimi ve ortak akademik çalışmalar yapmak üzere İkili İşbirliği Protokolleri imzalandı.

2023-2024 dönemi yol haritasının da belirlendiği toplantı, TÜRKÜNİB’in dönem başkanlığının Azerbaycan Bakü Üniversitesi’ne devredilmesiyle son buldu.