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Büyükşehir Yavşan Yaylası İçin Yeni Yol Açıyor

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Dereboğazı Mahallesi’nden Yavşan Yaylası’na ulaşım sağlayacak 4 kilometrelik yeni bir yol açıyor.

Büyükşehir Yavşan Yaylası İçin Yeni Yol Açıyor

Büyükşehir Yavşan Yaylası İçin Yeni Yol Açıyor

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Dereboğazı Mahallesi’nden Yavşan Yaylası’na ulaşım sağlayacak 4 kilometrelik yeni bir yol açıyor.

08 Haziran 2022 Çarşamba 16:37
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, şehrin doğa turizminin uğrak noktalarından Yavşan Yaylası Tabiat Parkı’na ulaşım sağlayan 4 kilometre uzunluğunda alternatif yeni güzergâh kazandırılıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla Onikişubat Dereboğazı Mahallesi’nden Yavşan Yaylası Tabiat Parkı’na ulaşım sağlayacak arter vatandaşların hizmetine sunulacak.

4 Kilometrelik Yeni Güzergâh

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizin turizm alanlarını daha ulaşılabilir hale getirmek için yol yenileme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Onikişubat Dereboğazı Mahallesi’nden Yavşan Yaylası’na ulaşım sağlayan 4 kilometre uzunluğunda yeni bir yol açıyoruz. Bölgede devam eden genişletme, kazı, dolgu ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından arteri vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yavşan Yaylası yolu, kısmî olarak yerleşim yerleri arasından geçiyordu. Yeni açtığımız yolla Yavşan Yaylası Tabiat Parkı’na ulaşımı yerleşim yerlerinin dışına taşımış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 08.06.2022 17:27
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Büyükşehir Yavşan Yaylası İçin Yeni Yol Açıyor
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