Sefer Aycan, Sözleşmeli Personelin Mağduriyetini Meclise Taşıdı

Sayın Başkan, kamu kuruluşlarında bazı kamu personeli sözleşmeli statüde çalışmaktadır. Sözleşmeli kamu personeli içerisinde de farklılıklar vardır; bazıları süreli bazıları süresiz sözleşmeli statüde çalışmaktadırlar. Sözleşmeli kamu personeli ile kadrolu kamu personeli aynı görevi yapmaktadır fakat sözleşmeli personel aynı özlük haklarına sahip değildir. Tayin haklarında, eş durumu tayin haklarında, yıllık izin haklarından yararlanmada farklılıklar vardır. Sözleşmeli personel, görevde yükselme sınavlarına girememekte, mesleklerinde terfi ve yükselme haklarından yararlanamamaktadır. Aynı kurumda aynı işi yapan kamu personeli arasında, sözleşmeli-kadrolu ayrımını kaldırmakta çok büyük fayda vardır. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi veya sözleşmeli personele kadrolu personelin haklarının verilmesi uygun olacaktır.