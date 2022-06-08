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Sefer Aycan, Sözleşmeli Personelin Mağduriyetini Meclise Taşıdı

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM genel kurulunda yaptığı konuşmasında, kamudaki sözleşmeli memurların mağduriyetini şu sözlerle dile getirdi.

Sefer Aycan, Sözleşmeli Personelin Mağduriyetini Meclise Taşıdı

Sefer Aycan, Sözleşmeli Personelin Mağduriyetini Meclise Taşıdı

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM genel kurulunda yaptığı konuşmasında, kamudaki sözleşmeli memurların mağduriyetini şu sözlerle dile getirdi.

08 Haziran 2022 Çarşamba 17:25
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Sayın Başkan, kamu kuruluşlarında bazı kamu personeli sözleşmeli statüde çalışmaktadır. Sözleşmeli kamu personeli içerisinde de farklılıklar vardır; bazıları süreli bazıları süresiz sözleşmeli statüde çalışmaktadırlar. Sözleşmeli kamu personeli ile kadrolu kamu personeli aynı görevi yapmaktadır fakat sözleşmeli personel aynı özlük haklarına sahip değildir. Tayin haklarında, eş durumu tayin haklarında, yıllık izin haklarından yararlanmada farklılıklar vardır. Sözleşmeli personel, görevde yükselme sınavlarına girememekte, mesleklerinde terfi ve yükselme haklarından yararlanamamaktadır. Aynı kurumda aynı işi yapan kamu personeli arasında, sözleşmeli-kadrolu ayrımını kaldırmakta çok büyük fayda vardır. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi veya sözleşmeli personele kadrolu personelin haklarının verilmesi uygun olacaktır.

Son Güncelleme: 08.06.2022 17:27
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Sözleşmeli Personelin Mağduriyetini Meclise TaşıdıSEFER AYCAN
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