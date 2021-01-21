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Büyükşehir’den Elbistan’a atıksu arıtma tesisi

Büyükşehir Belediyesi, Elbistan İlçesine atıksu arıtma tesisi yapımına başladı.

Büyükşehir’den Elbistan’a atıksu arıtma tesisi

Büyükşehir’den Elbistan’a atıksu arıtma tesisi

Büyükşehir Belediyesi, Elbistan İlçesine atıksu arıtma tesisi yapımına başladı.

21 Ocak 2021 Perşembe 15:43
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İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi olarak hizmet verecek tesis 92 dönüm alan üzerine kuruluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Elbistan’da yapımına başladığı Atıksu Arıtma Tesisi tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi yüzde 80 AB hibe desteği ile yapılıyor. 92 dönüm alan üzerine kurulmakta olan tesis 18 milyon Euro maliyetle yapılıyor. Atıksu Arıtma ve Kolektör Hattı çalışmalarında 9800mt Kolektör hattı ve 60mt Söğütlü dere geçişi tamamlanmış olup, tesis yapımında Biofosfor ve Havalandırma Havuzları zemin beton dökümleri tamamlandı. Elbistan merkezinin evsel atıksuyunu 22.567 m³/gün kapasite ile arıtacak olan tesis ayrıca kullanacağı enerjisinin yüzde 60’ını kendisi üretecek.

Azot fosfor ve karbon giderimi yapılan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi olarak inşa edilmekte olan Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi yüzde 5 geri kazanım olarak peyzaj sulamada kullanılacak olup diğer kısmı Ceyhan Nehrine deşarj edilecek.

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